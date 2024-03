Začiatky Jasminy Alagič v televízii: Pred 15 rokmi... Ako hlásateľka!

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

Jasmina Alagič cibrila svoje moderátorské zručnosti naozaj dlho. Za to, kde je dnes, vďačí svojej šikovnosti. Má dobrý džob v televízii Joj a taktiež zvykne moderovať rôzne akcie. Jojka ju obsadila najprv do šou Česko Slovensko má talent a prednedávnom aj do zábavnej šou s názvom Heslo.

V roku 2018 ste ju mohli vidieť v Československej SuperStar, kde súťaž moderovala spolu s Leošom Marešom. 3 roky predtým stála za mikrofónom módnej stanice Fashion TV. V tom, čo robí je naozaj špička. Ale pamätáte si ešte ako začínala?

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

Pred 15 rokmi nehviezdila len v Miss Universke, ale aj ako hlásateľka na televíznych obrazovkách. V tom čase ste ju mohli vidieť na Joj plus, kde uvádzala televízny program. Video z toho obdobia nájdete nižšie.