Romantické VYZNANIE lásky Rytmusovi: Jasmina, toto si ZABILA!

Jasmina Alagič a Patrik Vrbovský

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Jasmina Alagič (34) svojmu manželovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskému (47) zablahoželala k narodeninám pred zrakmi státisícov sledujúcich. Romantické vyznanie lásky však doslova zaklincovala nečakanou vetou, ktorá väčšinu fanúšikov dostala do popuku. No mohla toto povedať?

Posledné dni starého roka pre Patrika a Jasminu neboli práve najpríjemnejšie. Ako sme vás nedávno informovali, do roka 2024 prišli ľahší o vyše 80 000 eur, keďže ich doposiaľ neznámy páchateľ vykradol a odcudzil im drahé šperky. No i napriek tomu si užívajú život a najmä sa vzájomne podporujú a milujú, čoho dôkazom je aj romantické vyznanie lásky k jeho nedávnym narodeninám. A to nie tak hocijaké.

Jasmina Alagič totiž pred pár dňami na svojej sociálnej sieti Instagram zverejnila video, kde raperovi blahoželá. „Všetko najlepšie, aby si bol šťastný s nami - minimálne ďalších 50 rokov, aby ťa napĺňalo všetko, čo robíš, aby si nikdy nestratil radosť z toho, čo robíš, aby si sa vždy tešil domov a aby si mal vždy takú fajnovú kožu na ksichte, ktorú ti závidím,“ poznamenala Jasmina a vzápätí vysvetlila to, že jej muž nemá žiadne vrásky. No ale to zďaleka nebolo všetko.

Manželia Vrbovskí (Zdroj: Instagram J.A.)

Výlevy citov prerušil ich malý syn, ktorý ako každé iné dieťa rád vymýšľa a komentuje všetko, čo sa práve deje. A inak tom nebolo ani tentokrát. Počas ich romantickej chvíľky sa snažil celý čas nástojčivo presadiť a povedať, že je hladný.

No a tu Jasmina nezaprela svoje ja a autentickosť a ukázala, že na nič sa nehrá a na svojho malého synčeka spontánne zareagovala. „Nemôžeš byť hladný o pol jednej ráno,“ argumentovala Sanelovi, a tým pádom celá romantická chvíľka nabrala úplne iný spád. Teda Jasmina, akoby Rytmus povedal, tak toto si “zabila“!

(Zdroj: Instagram J.A.)

No a jej prirodzené správanie ocenili aj ďalšie mamičky a jej fanúšikovia. „Milujem rodiny, čo sa milujú so všetkým,“ napísala jedna z jej sledovateliek a v podobnom duchu boli ďalšie. „Nemôžeš byť hladný o pol jednej ráno. Vy ste skvelí,“ dodala ďalšia sledovateľka a zároveň mnohí z nich raperovi poslali gratulácie. Nuž a my sa takisto pripájame a prajeme všetko dobré!