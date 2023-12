Vinczeovci rok od adopcie: Sú otvorení ĎALŠÍM deťom!

Adela Vinczeová a Viktor Vincze (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Adela (43) a Viktor Vinczeovci (32) sa nikdy netajili tým, že si chcú adoptovať dieťa. A pred rokom sa im tento sen splnil. Oficiálne ešte proces nie je ukončený, no doma majú chlapčeka, ktorého môžu hrdo nazývať svojim synom. A radi by mu v budúcnosti dopriali aj súrodenca... V novom podcaste priznali, že sú otvorení aj ďalším deťom!

Pred rokom sa prevalilo, že Adela a Viktor Vinczeovci majú po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, doma bábätko. Dvojica informácie o dieťati kvôli neukončenému adopčnému procesu tají. Na verejnosť sa však za ten čas dostala informácia, že majú doma chlapčeka. Aktuálne s ním prežili už ich druhé spoločné Vianoce...

A v českom podcaste "Dobrý táta" sa rozhovorili trochu viac. Veľmi sa vraj tešia, kedy adopčný proces oficiálne ukončí. „Vydajú mu nový rodný list, čo je možno informácia pre ľudí, ktorí nevedia, ako to funguje. Bude mať naše priezvisko, bude mať právne identitu, akoby to bolo naše biologické dieťa. Bude naše dieťa so všetkým, čo k tomu patrí. Toto bude naša budúcnosť,“ opísal Viktor.

Súčasťou prípravy dvojice na dieťa bolo vraj aj to, aby od neho nemali žiadne očakávania - čo z neho bude, či bude šikovné alebo bude mať nejaký talent. Museli sa pripraviť na to, že bude možno viac temperamentné či naopak veľmi tiché. „Našou misiou, na ktorej sme sa zhodli, je byť dobrými a láskavými sprievodcami v jeho živote, aby z neho vyrástol najšťastnejší, najslušnejší a najspokojnejší človek,“ pokračoval Vincze.

Adela však prezradila, že chlapček je veľmi šikovný v rozprávaní čo ich ako moderátorov veľmi teší. „Môžu sa však z neho vyplaviť prenatálne traumy, možno žiadne neboli, nevieme, ale išli sme do adopcie s tým, že kto iný ako my dvaja, ktorí máme dobré zázemie, ideme niekoho formovať,“ vysvetlila známa Slovenka. Manželia dokonca prehovorili aj o ďalších deťoch. Vraj sú tejto možnosti otvorení a nechávajú to na osud.

(Zdroj: Instagram V.V.)

„Systém funguje tak, že keď sa tej istej matke opäť narodí dieťa a znova ho dá na adopciu, úrady prioritne potom kontaktujú ľudí, ktorí už majú jeho súrodenca, aby spájali súrodencov. A tí ľudia potom môžu povedať nie alebo áno. Nie sú k ničomu viazaní. Nám zatiaľ nikto nevolal,“ poznamenal so smiechom Viktor.

„Máme to zatiaľ veľmi otvorené. Nebudeme vedieť, kedy sa to stane, či to budeme cítiť alebo nie. Ideme deň za dňom tak, ako sme s ním išli, keď k nám prišiel a je to tak aj teraz. Možno on bude jediné naše dieťa, možno budeme mať ďalšie štyri. Nie sme na žiadnej misii, že ideme teraz robiť zo seba nejakých spasiteľov alebo hrdinov. Je možné, že sa to stane, že príde ďalšie, no možno nepríde žiadne ďalšie dieťa, no možno do toho pôjdeme opakovane. Nevieme,” dodal dnes už hrdý otecko Vincze.

(Zdroj: Jan Zemiar)