TAJNÁ svadba: Agáta Hanychová sa VYDALA za svojho EX!

(Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Tak tomuto sa povie prekvapenie! Uplynulo len pár mesiacov, odkedy sa Agáta Hanychová rozišla s Jaromírom Soukupom. To, že s otcom jej tretieho dieťaťa išli od seba, sa verejnosť dozvedela len začiatkom septembra. A krátko nato šokovala opäť. Krátko po rozchode sa dala dokopy so svojím ex - Miroslavom Dopytom. No a teraz... Povedali si svoje ÁNO!