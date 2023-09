Adelin TRAPAS v saune: UPS, neudržala to!

Adela Vinczeová (Zdroj: TV Markíza)

Adela Vinczeová má na RTVS svoju reláciu Trochu inak, kde naposledy privítala aj odborníka na saunovanie. Ten priniesol tradičný saunovací klobúk, ktorý má zabezpečiť, aby sa naša hlava v tom teple neprehriala.

Adele sa tento kúsok zdal naozaj zvláštny a nechápala, prečo musí byť taký vysoký. Dlhý špic vraj slúži na to, aby sa ľudia vo dverách sauny zohli a podľa tradície sa tak poklonili saunovým škriatkom. „Poviem ti, že keby takto niekto vošiel do sauny a toto urobí, tak všetka moja tolerancia... Ja by som sa začala strašne smiať,” priznala moderátorka.

A aby nezostalo len pri tom, že sa vysmieva z niekoho iného, dodala aj svoj vlastný trapas zo saunovania. „A to ja som si v saune prdla raz nahlas. To ja mám skúsenosti s hanbou v saune. Môj muž sa našťastie tváril, že nič nepočul. A ja som do toho, že: Myslíš, že to počuli?” prezradila hosťom aj divákom zážitok, pri ktorom sa prinajmenšom začervenala.

