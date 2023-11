Slávik to hneď videl: Súťažiaca priznala PORUCHU... a potom – obrovské prekvapenie!

Anna Slížová (Zdroj: Tv Joj)

Anna Slížová zo Šale učí na ZUŠ a do jojkárskej šou si to prišla podľa vlastných slov vyskúšať, aby mohla svojim žiakom povedať, aké to tam je. Jej talentom je spev. „Spievam srdcom. je to môj zmysel života,” vyhlásila hneď na úvod.

Hneď, ako sa postavila pred porotu, však Jaro Slávik zbystril. Nakoniec sa na rovinu spýtal, či súťažiaca náhodou netrpí syndrómom ADHD. A tá túto poruchu priznala. „Na základnej škole som to nemala ľahké, mám ADHD. Chcem byť lepším človekom aj učiteľom, ako som ja mala, bohužiaľ, skúsenosť,” zazneli jej slová v dokrútke.

Okrem tejto poruchy pozornosti a zvýšenej hyperaktivity má od narodenia zdeformované ucho. Našťastie to však nemalo žiadny vplyv na jej sluch. A keď predviedla dueto Andreu Bocelliho a Sarah Brightman Time to say goodbye, diváci začali okamžite skandovať: „Zlatý buzzer!”

S ich želaním sa stotožnil hosťujúci porotca Michal Straka alias Ego, a tak Anna dostala vstupenku priamo do finále.

