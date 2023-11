Začína to byť NUDA: Diváci frflú na jojkársky Talent... TOTO je príčina!

Porota talentovej šou (Zdroj: TV JOJ)

Šou Česko Slovensko má talent láka divákov aj vo svojej 11. sezóne. Mnohí sú prilepení na obrazovkách a obdivujú talenty, ktoré vidia na obrazovkách.

Tých najlepších vystupujúcich môže porota poslať rovno do finále takzvaným zlatým bzučiakom. A túto výsadu majú okrem stálych porotcov Jakuba Prachařa, Diany Mórovej, Jara Slávika a Marty Jandovej aj tí hosťujúci.

A tu nastáva kameň úrazu! Nedalo sa totiž nevšimnúť si, že z doteraz udelených vstupeniek do finále len jediné vystúpenie nebolo spevácke. Hoci diváci nespochybňujú samotných ľudí, ktorí zlatý bzučiak dostali, kritike sa jojkárska šou nevyhla.

„Talent áno, netvrdím, ale strašne mi vadí, že vo finále sa bude len spievať,” poznamenala istá komentujúca na oficiálnej instagramovej stránke šou. A s týmto názorom nie je jediná. „Tiež mi hrozne v Talente vadí, že sa prevažne spieva. Je to už nuda,” vyhlásila istá Češka.

Spev je síce krásnym talentom a mnohé vystúpenia divákov dojali, no poukazujú na to, že speváci majú aj iné súťaže. „Chcelo by to nejako oddeliť. Talent a SuperStar. Na spev by mala byť SuperStar,” myslí si istý komentujúci. A podobných názorov sa našlo viac. „Krásne, ale opäť zase spev,” zhodnotil to po poslednom bzučiaku pre Annu Slížovú istý fanúšik.