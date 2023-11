ŠOK v Talente: Mama spáchala SAMOVRAŽDU... Malo sa to stať!

Jaro Slávik a Ján Ožvoldík (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Talentová šou prináša nielen zaujímavé vystúpenia, ale často aj pohnuté ľudské osudy. V aktuálnej časti diváci uvidia Jána Ožvoldíka, ktorý ako 11-ročný prišiel o mamu. A tvrdí, že je za to istým spôsobom rád.

Pred porotu v šou Česko Slovensko má talent sa postavil aj Ján Ožvoldík, ktorý má 21 rokov. „Prihlásil som sa kvôli novým možnostiam,” prezradil na úvod.

„Od pätnástich sa snažím zarábať si sám na seba, od osemnástich sa snažím žiť tak nejako na vlastnú päsť,” povedal porotcom, ktorí sa ho pýtali na bydlisko a zamestnanie.

Vzápätí ale prišlo šokujúce priznanie, prečo je to vlastne tak a aké udalosti ho donútili pomerne skoro sa stavať na vlastné nohy. „Neprišiel som sem žiadať o súcit, ale poviem to na rovinu: Mama bola alkoholička,” prezradil Ján. „Keď som mal tri roky, zapálila barák. Omylom,” dodal.

Nakoniec o mamu predčasne prišiel. „Keď som mal jedenásť, bolo mi povedané, že mama si siahla na život,” priznal. Vzápätí ale vyhlásil, že je to už dávno za ním a nepotrebuje to viac rozoberať. „A som rád, že som vďaka tomu človek, ktorý som. Malo sa to stať,” skonštatoval.

