Markizácki diváci neskrývajú hnev: TEJTO okato nadržiavate... VYHOĎTE ju UŽ!

KANÁRSKE OSTROVY - Na začiatku septembra sa diváci televízie Markíza dočkali už tretej série romantickej šou Love Island. Po odvysielaní prvej časti sa viac a viac tešili na tie ďalšie, no aktuálne, neskrývajú hnev. Vytáča ich totiž to, že podľa nich jednej súťažiacej okato nadržiava produkcia a už dávno tam nemala čo robiť.

Na obrazovkách televízie Markíza sa v posledných troch týždňoch začala znovu vysielať romantická šou Love Island. Diváci sa tretej série nevedeli dočkať, no z jednej súťažiacej od začiatku neboli nadšení.

Ide o 22-ročnú Ráchel Karnižovú, ktorá si do šou išla hľadať lásku aj napriek tomu, že po veľkej kauze so svojím expartnerom tvrdila, že o chlapov nemá žiadny záujem. No pomerne rýchlo zmenila názor. Na ostrove lásky sa zahľadela najprv do Lua, potom bola chvíľu v páre so Sandrom, pokukovala aj po Honzovi, ale pri žiadnom nepreskočila tá správna iskra.

V jeden moment ostala Ráchel na ocot a produkcia sa rozhodla, že aj keď je nezadaná, v šou zostať môže, a tak dostala "druhú šancu". Za svojho vyvoleného si nakoniec vybrala sympaťáka Cloudea. V ich vzťahu prebehli aj rôzne intímnosti a v jednej z častí sa obidvaja priznali aj k tomu, že mali sex. Doteraz tvorili nerozlučný pár, až kým do vily neprišla nová bombshell Petra, ktorej padol do oka.

Ryšavka zostala znovu sama a tentoraz mala možnosť odísť alebo rozbiť jeden pár, aby sa v súťaži udržala. Rozhodla sa pre možnosť B s tým, že chce kvôli vlastnému šťastiu na ostrove zostať čo najdlhšie. Rozdelila pár Bruno & Natália, a tak blondínka musela odísť domov. Prítomnosť Ráchel však už vytáča ľudí do biela.

Diváci sú toho názoru, že je už okaté, ako jej produkcia nadržiava. „Hej, robíte si fakt už kozy s tou Ráchel? Sandro, Lukáš, Sabine, Mariam a nebyť dennodenného bombardovania od divákov, ako aj Lu, vypadli hneď bez možnosti druhej šance. Ráchel nielen, že dostane druhú šancu, nielen, že dostane tretiu, ona dostane, k*rva, ŠTVRTÚ! A druhýkrát má možnosť rozbiť akýkoľvek pár? Fakt ste hrozne trápni s tým. Pokojne zajtra vyhláste finále, je to úplne jedno. Rovnako bude víťazka Ráchel, aj keby bola v páre s tým posr*ným nafukovacím plameniakom...” rozhorčil sa jeden z fanúšikov.

„Vy ste už ozaj nenormálni? To dokedy budete dávať tej r*jde takéto výhody? Ona už mala vypadnúť minimálne trikrát, toto je nesmierne nespravodlivé. Ale jasné, treba ju tam udržať, je jediná, ktorá hovorí len o sexe a rozťahuje vám tam nohy. Tak herečka je single, má vypadnúť, ale ešte jej dáte rozhodnúť, koho má vyhodiť. Fuj na tieto vaše trápne pravidlá. Nebojte, ľudia by to pozerali aj bez Ráchel a jej hrátok,” pridala sa zase ďalšia.

Takýchto komentárov v podobnom duchu by sa dalo nájsť mnoho a väčšina si želá jej odchod z vily. Dokonca vtipkujú, že spíšu ešte jednu petíciu s názvom #chcemeabyrachelvypadla. Aký máte názor na celú situáciu vy?