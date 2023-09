VÁŽNA NEHODA vdovca po Bartošovej (†48): Vpálila doňho dodávka... Auto rozmlátené na totálku!

Josef Rychtář bol účastníkom vážnej dopravnej nehody. (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Vdovec po legendárnej Ivete Bartošovej (†48), Josef Rychtář (65), má za sebou hororové chvíle. V utorok ráno bol totiž účastníkom vážnej dopravnej nehody. Zrazili sa tri autá, do toho jeho vpálila dodávka. Skončilo rozmlátené na totálku!

Ako informuje Blesk.cz k havárii došlo na Černokosteleckej ulici v Prahe 10 v utorok ráno. Zrazili sa celkom tri autá a jedno patrilo práve Josefovi Rychtářovi. Ten v tom celom je však nevinne. „Oproti šiel transit a jeho vodič sa asi nevenoval šoférovaniu. Pred ním šla Toyota, ktorú šoférovala pani a mala vzadu dievčatko. No a ten transit to neubrzdil,“ porozprával českému denníku Rychtář.

Vodič dodávky sa autu pred ním snažil vyhnúť, napriek tomu nabral ľavý nárazník a napokon to vpálil do Rychtářovho auta. „Dychová skúška bola u všetkých vodičov negatívna. Jedna osoba utrpela ľahšie zranenia,“ vyjadrila sa pre Blesk hovorkyňa stredočeskej polície Michaela Richterová. Zranila sa mama dievčatka, ktorú záchranka musela previezť do nemocnice.

No a Rychtář našťastie z nehody vyšiel bez zranení, no jeho Passat skončil rozmlátený na totálku. „Teraz je pri mne likvidátor a rieší sa škoda,“ pokračoval Rychtář. „Vyzerá to na odpis, totálna likvidácia,“ dodal. Poisťovňa na odpis označí také vozidlo, ktorého cena opravy je blízko alebo prevýši jeho zostatkovú cenu.