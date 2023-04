Vdovec 9 rokov po smrti Ivety Bartošovej (†48) priznáva: TOTO je dôvod, prečo som jej dával alkohol!

V utorok sa v pražskej Lucerne konala slávnostná premiéra pokračovania minisérie o Ivete Bartošovej. Pozvanie dostal jej syn Artur Štaidl, no jej manžel Josef Rychtář nie. Verejnosť ho vníma ako agresora a človeka, ktorý slávnej speváčke ubližoval. Dôkazom má byť aj fakt, že sa blondínka rozhodla svoj život ukončiť práve v deň jeho narodenín.

Až 9 rokov od jej smrti sa vdovec rozhodol otvorene prehovoriť o tom, ako to celé bolo... Aj kvôli tomuto ho vraj verejnosť vnímala ako agresora. „Pokial by som dnes mal s odstupom času nejak vyhodnotiť spolužitie s Ivetkou, myslím, že som mal iným spôsobom komunikovať s médiami,“ uznal Rychtář. „Hádzal som všetky média do jedného vreca a niekedy soms a aj ja potom správal agresívne,“ pokračoval Josef. Dodal však, že všetko bolo len na ochranu Ivety.

Jeho správanie však o ňom vytvorilo obraz agresívneho človeka. A na pozitívnom dojme z neho nepridával ani fakt, že svojej manželke, závislej od pitia a liekov, podával alkohol. „Vtedy v Taliansku mi lekári povedali, že na to, aby sme ju do Češka doviezli, musí mať v tele nejakú hladinu alkoholu, inak by mala zakzvaný abstinenčný záchvat, ktorý by mohol privovodiť aj smrť,“ vysvetlil Rychtář.

„Tak som jej po ceste domov kupoval biele víno, ktoré som jej miešal s vodou. Robil som jej taký strik, aby tam mala minimum alkoholu, ale zároveň ju to neohrozilo na živote,“ opísal situáciu. A napokon sa mu vraj Ivetu podarilo dostať do úplnej triezvosti. Dokonca aj v osudnú chvíľu vraj bola úplne "čistá". „Pri pitve nebolo zistené požitie alkoholu alebo nejakých liekov. Na jednej strane ma to veľmi uspokojilo,“ dodal Rychtář.