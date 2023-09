Zomrela česká speváčka: Jej hit poznáte z muzikálu Rebelové!

Yvonne Přenosilová (Zdroj: ČT)

Správu o smrti speváčky Yvonne Přenosilovej priniesol Denik.cz. Portálu smutnú informáciu potvrdil jej bývalý kolega z rádia Svobodná Evropa Radko Kubičko.



Priekopníčku českého rhytm and blues a rock and rollu preslávili hity ako Mně se líbí Bob, Roň slzy či Boty proti lásce. Kariéru začala v divadle Semafor. Istý čas spievala aj so skupinou Olympic.