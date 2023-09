Drobovej EX v eufórii: Narodil sa mu syn... Dostal až dve mená!

Juraj Droba s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Približne pred rokom sa Juraj Droba oženil s partnerkou Mirkou. A dnes sú už šťastnými rodičmi. Vo svojej rodine privítali synčeka.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Chlapček si však dával trochu "načas". „Chlapčiatko naše je konečne na tomto svete. Po dvanástich hodinách boja a štyri dni po termíne prišiel dnes o 5:50 ráno cisárskym rezom na svet Jakub Móric Droba,” oznámil politik na sieti Facebook.

Netajil, že svoju manželku miluje a nesmierne obdivuje. „Je v poriadku, ale celá ubolená. Kubka som dostal do rúk a za dve hodiny ani raz nezaplakal, iba sa túlil a cuckal mi malíček. Maminka sa prebrala z anestézy až okolo 8:45, doviezli nám ju na izbu a Kubík sa hneď pricucol. Všetko ako má byť. Svet je v rovnováhe,” vyjadril sa spokojne.

Aktuálne sa Droba nemieni venovať žiadnej práci, iba svojej rodine. „Strašne si to užívam a odporúčam každému chlapovi stráviť prvé dni 24/7 so ženou a s bábätkom. Zažívam úplne euforické stavy a do konca týždňa si beriem voľno,” informoval.

Srdečne blahoželáme!