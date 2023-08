VIDEOROZHOVOR Juraj Droba: Medzi Smerom a Hlasom je zásadný rozdiel! Matovičovo miesto je v opozícii

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Začínal vo veľkej politike, no dnes je viac známejší ako bratislavský župan. Napriek tomu chce v blížiacich sa parlamentných voľbách zabojovať o hlasy voličov z 8. miesta na kandidátke SaS. Hovorí, že medzi Smerom a Hlasom je jasný rozdiel, spoluprácu so stranou Petra Pellegriniho nevylučuje aj keď nie je želaný partner. Názorovo má blízko k PS. Čo si myslí o spôsobe, akým Richard Sulík vedie stranu, či by išli znova do vlády s Igorom Matovičom a na akej ministerskej stoličke vidí sám seba sme sa rozprávali s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja JURAJOM DROBOM.

SaS má podľa posledného prieskumu agentúry Focus 6,1 percenta, v predposlednom jej dokonca namerali len šibeničných 5,1 percent. Ste s tým spokojný?

- Nebudem komentovať preferencie, poviem iba toľko, že SaS už bola v parlamente štyrikrát a vždy sa našli takí, čo nás odpisovali. SaS to vždy vytiahla. Jednak verím, že Richard Sulík, tým, aký je racionálny a dobrý diskutér v televíznych diskusiách, bude veľmi presvedčivý tesne pred voľbami. A tiež si myslím, že už aj my máme fenomén skrytého voliča, lebo sme na scéne už 14 rokov a samozrejme, že nie všetko, čo sme urobili, je vnímané pozitívne. Myslím si, že sme jediná rozumná ponuka pre pravicového liberálneho voliča a budeme mať 8 a viac percent.

Čomu pripisujete nízke percentá?

- Myslím, že sme slabo odkomunikovali to, že sme ušetrili Slovensku dvanásť mesiacov utrpenia s predchádzajúcou vládou. To je podľa mňa niečo, za čo by voliči mohli poďakovať a oceniť to. Druhá vec je, že s tou vládou, či chceme, či nie, je SaS spájaná. Ale ako som už povedal, SaS má výborný program a skúsený tím a o výsledok strany sa neobávam. Obávam sa o celkový výsledok volieb a budúcnosť Slovenska.

Aké percento „viny“ má na nízkych percentách podľa vás Richard Sulík a štýl politiky, akú robí?

- Chcete, aby som komentoval svojho predsedu? Myslím, že ku koaličnej spolupráci pristupoval svojim typickým, kalkulačkovo-excelovským spôsobom. Často bol ku partnerom politicky veľkorysý a na ministerstve urobil mnoho dobrých vecí. Možno mohol v niektorých situáciách byť miernejší, avšak nikto z nás nezažil to, čo musel s Igorom Matovičom zažívať on. Trápenie počas posledných troch rokov by bolo bez racionálnej SASKY ešte horšie.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vy osobne ako vnímate jeho štýl politiky?

- Tvrdý, priamy, ale férový. Je veľmi explicitný vo formulácii dohody, no následne ju do bodky dodržiava. Aj v čase, keď to je preňho alebo pre SaS už nevýhodné. Veľakrát sa podsúva, že Richard Sulík nie je schopný sa dohodnúť, nie je schopný spolupráce, je prilepený na svoju stoličku... Tak, ako má každý svoje nedostatky, tak aj Richard ich má. Ale určite nie je jeho nedostatkom neschopnosť sebareflexie. V troch rôznych obdobiach ponúkal trom rôznym lídrom vedenie SASKY. Boli to Robert Mistrík, Andrej Kiska a Ivan Korčok. Ani raz tieto rokovania neboli dotiahnuté do úspešného konca. Ale Richard je pripravený žezlo odovzdať, akurát sme v situácii, keď ešte nemá komu. Cítim z neho, že je zodpovedný za stranu, razantne ju vedie a chce ju ešte raz úspešne previesť parlamentnými voľbami. Myslím si, že už toho má aj on dosť a viackrát sa vyjadril, že je pripravený potľapkať po pleci svojho nástupcu.

Komu by to mohol odovzdať? Možno vám?

- Asi viete, že o pár dní sa nám s manželkou narodí bábätko. Zatiaľ nie som pripravený priniesť až takú veľkú obetu, aby som bol predseda strany. Je to veľmi nevďačná úloha. Richarda obdivujem, že túto pozíciu zastáva už 14 rokov. Bežný človek si to možno ani neuvedomí, ale keď ste predseda strany, tak to znamená, že v nedeľu večer idete na Úrad vlády na koaličné rokovania, sedíte tam do 2:00 alebo do 3:00 do rána. V pondelok o 8:00 už máte prvé stretnutie, alebo medzinárodné prijatie. Musíte sedieť a pracovať aj s ľuďmi, ktorí vám nie sú po srsti. Nedeľné obedy trávite miesto s rodinou v televízii. Naháňate spolustraníkov, ktorí si neplnia svoje úlohy. Nikto vám nikdy nepoďakuje, každý vám nadáva. Tie obety sú obrovské. Pre mňa je rodina naozaj prioritou. BSK zvláda môj župný tím riadiť na výbornú, a pri riadení kraja sa cítim ako ryba vo vode. Necítim sa v súčasnosti na to, aby som bol predseda strany.

Sám ste spomenuli, že sa čoskoro stanete znova otcom a rodina je pre vás priorita. Ste predseda bratislavskej župy, čo je zrejme aj časovo dosť náročná funkcia. Kandidujete aj do parlamentu na dosť vysokom mieste na kandidátke, čo znamená, že ak by sa SaS dostala do parlamentu, je dosť pravdepodobné, že aj vy by ste sa dostali do parlamentu. Čo bude potom s vašim mandátom a ako chcete tieto dve funkcie skĺbiť?

- V minulosti som sa mandátu vzdal tesne po voľbách. Tentokrát nehovorím dopredu, že sa ho idem vzdať. Počkám na výsledky parlamentných volieb a následne sa po dohode s predsedom strany rozhodnem, čo ďalej s mojím mandátom.

Čo by malo vplyv na toto vaše rozhodnutie?

- Keby mala napríklad SASKA veľmi dobrý volebný výsledok, bol by som medzi ľuďmi, o ktorých by sa uvažovalo na ministerské posty.

Aké ministerstvo by to bolo vo vašom prípade?

- Mám na starosti zahraničné veci a samosprávu, takže odpoveď je zrejmá.

K tomu som sa chcela aj dostať. Vy ste voličom známy momentálne ako bratislavský župan. Čo je v rámci SaS taká vaša parketa, keďže strana sa dlhodobo prezentuje ako strana odborníkov?

- Ešte v roku 2009 som bol tímlídrom pre zahraničné veci, takže som sa takým okruhom vrátil k tejto pozícii. Zároveň mám veľmi blízko k samosprávnej politike. Takže ak by som mal hovoriť o dvoch oblastiach, ktorým rozumiem a kde by som sa chcel realizovať, sú to zahraničné veci a reforma verejnej správy.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Po posledných voľbách mala SaS tento vám blízky rezort pod palcom, ministrom bol Ivan Korčok. Stotožňujete sa s tým, ako viedol rezort a kam smeroval našu zahraničnú politiku?

- Keď sa tak pozriem na ministrov zahraničných vecí na Slovensku, tak až na nejaké excesy z čias Vladimíra Mečiara sme na tej stoličke spravidla mali veľmi kompetentného človeka a myslím si, že Ivan Korčok latku posunul ešte vyššie. Myslím, že bol výborným ministrom s jasným proeurópskym a prozápadným kompasom. Robil výborné meno Slovensku aj SaS.

Keď sme pri osobe Ivana Korčoka, tak jeho meno sa skloňovalo v súvislosti s možnou prezidentskou kandidatúrou. Momentálne je celkovo okolo témy prezidentských kandidátov viac-menej ticho. Je to možno preto, že sa blížia parlamentné voľby a strany čakajú, čo bude?

- Možno budem predbiehať, ale ak Ivan Korčok ohlási kandidatúru, tak si myslím, že SaS ho podporí bez akýchkoľvek podmienok. Uvidí sa, kto budú ďalší kandidáti. Hovorí sa o Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinim, zjavil sa Ján Kubiš a pribudnú aj ďalší. Takže uvidíme, lebo do hlavy Ivana Korčoka nevidím.

Prezidentské voľby by mali byť na jar. Podľa vás bude dostatočný priestor na nejakú kampaň?

- Bude to súťaž ideí a osobností, ktoré sú už známe. Myslím si, že tentokrát nejaký nováčik alebo neznámy človek šancu mať nebude. Opäť predbieham, ale dovolím si tipovať, že v druhom kole to bude v konečnom dôsledku súboj medzi Ivanom Korčokom a jedným z dvojice Pellegrini-Fico.

Vrátim sa k parlamentným voľbám. Pokiaľ som správne zachytila, zatiaľ ste vylúčili zo spolupráce iba Smer a ĽSNS. Ako je to pri iných subjektoch ako Hlas, Republika?

- Hlas má na sebe všetky nánosy z čias Smeru, lebo Hlas v podstate vzišiel zo Smeru. Myslím si, že jeden jasný rozdiel medzi Hlasom a Smerom je v jednoznačne deklarovanej prozápadnej zahraničnopolitickej orientácii, čo je pre mňa veľmi dôležité. Tí, ktorí sa radikálne vymedzujú voči spolupráci so stranou Petra Pellegriniho, nemajú tušenie o politickej realite, lebo či už bude mať Hlas 10 percent alebo 20, stále to bude subjekt, bez ktorého sa nebude dať zostaviť väčšina. V SaS nevnímame Hlas ako želaného partnera, ale keď volebná matematika nakreslí nejakú mapu, tak my na tej mape budeme musieť fungovať. Ak to niekto popiera, v podstate hovorí voličom, že nechce riadiť krajinu, ale ísť rovno do opozície.

A hnutie Republika?

- Nemám o nich žiadne ilúzie. Nástupcovia Kotlebu. Sú tam ľudia s preukázanou neonacistickou minulosťou, ktorá v nich stále drieme. Nikto normálny s nimi nebude ochotný spolupracovať.

Kto je pre vás tým želaným partnerom?

- Mám blízko k PS. Vnímam názorové rozdiely v niekoľkých témach, ale ak sa my na tej demokratickej strane spektra nebudeme vedieť dohodnúť, budeme si vyčítať smietky v oku a neuvidíme brvná v oku Roberta Fica, tak Slovensko nikdy nebude modernou a prosperujúcou krajinou. Prirodzene najbližší partner je teda pre nás PS. Máme rozdiely napríklad v pohľade na ekonomiku, energetiku, alebo ako čo najlepšie chrániť životné prostredie. SaS je jednoznačne pravicovo-liberálna strana, ktorá verí v slobodu jednotlivca, nízke dane a malý štát. V PS sú aj ľudia, ktorí vzišli z ľavicového spektra a z aktivistických kruhov.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ešte sa ale vrátim predsa len k strane Hlas. Keby tá otázka stála tak, že by ste mali na výber spoluprácu so stranou OĽaNO na čele s Igorom Matovičom a stranou Hlas, tak ku komu by ste sa priklonili?

- Myslím si, že spolupráca so stranou OĽaNO na čele s Igorom Matovičom nie je a ani nebude na stole. Igor sa vyfauloval v podstate sám a myslím si, že to urobil vedome, posledným kúskom – tou jeho 500-eurovkou za účasť vo voľbách. Lebo ak bude podmieňovať budúcu spoluprácu tým, aby mu koaliční partneri schválili 500 eur ako odmenu za účasť vo voľbách, tak keď sa bavíme o tom, že zhodil na Slovensko 10 devastujúcich atómových bômb, tak táto je neutrónová. Spôsobí takú dieru v štátnom rozpočte, že sa z nás stane banánová republika. Sú to dve miliardy navyše. Nikto príčetný mu to nemôže schváliť. Myslím si, že Igor sa bude komfortnejšie cítiť v opozícii. Tam je jeho miesto a on bol vždy veľmi efektívny ako opozičný poslanec, ktorý nemal zodpovednosť. Akonáhle tú zodpovednosť dostal, celé Slovensko bohužiaľ videlo, ako to dopadlo. Ak by OĽANO získalo sedem percent, tipujem, že by sa stiahol do úzadia, aby nebol prekážkou pre kolegov zo strany.

Podľa vás by bol ochotný na niečo také pristúpiť?

- Neviem, nepoznám ho až tak dobre. Od posledných volieb sme sa videli možno dvakrát, iba na oficiálnych stretnutiach. Uvidíme, ak taká situácia nastane. Od relevantných strán nad 5 percent nie je počuť nikoho, kto by sa hrnul do spolupráce s OĽANO v jeho súčasnej podobe.

Vy ste spokojný s tým, ako je nastavený systém medzi kompetenciami štátu a samospráv, žúp? Lebo videli sme, že tu boli problémy či už počas covidu, alebo potom, keď sa okresávali výdavky a hľadali sa v rozpočte peniaze, tak sa samosprávy ozývali, že na veľa opatrení a balíčkov sa zobrali peniaze určené pre samosprávy. Ak by ste sa dostali do vlády, chcete nejako zasiahnuť a zmeniť to súčasné rozdelenie?

- Jednoznačne áno. Slovensko prešlo veľmi náročným obdobím. Povedzme si otvorene, že už vláda Igora Matoviča dostala do vienka krajinu, v ktorej začal naplno úradovať covid, takže od začiatku to nebolo jednoduché. Myslím si, že v tomto období, či už sa bavíme o inflačnej kríze, raste cien energií, o covide alebo o kríze spojenej s vojnou na Ukrajine, samospráva zdvihla vlajku, stála pred ľuďmi a chránila ich. Ak sa dnes spýtate ľudí, väčšina bude chváliť svojich starostov, primátorov a županov v tom, ako tieto krízy zvládali, čo sa nedá povedať o štáte. Naopak, štát podľa mňa zlyhal. Prišli veľmi hlúpe a škodlivé rozhodnutia - počnúc Sputnikom a končiac tzv. rodinnými balíčkami, ktoré zdecimovali dôveru v štát a jeho inštitúcie. Ale samospráva preukázala, že vie efektívne riadiť veci. Samospráva pôsobí v menšom, naši voliči nám vidia do kuchyne, priestor na nekalé alebo nedbalé a nehospodárne konanie je menší. Efektívne sme na úrovni samosprávy riadili krízu, a odmenou za to boli smrtiace údery vo forme balíčkov, ktoré zlikvidovali samosprávne rozpočty. Teraz naozaj hovorím za všetkých županov, primátorov a starostov, že my sme sa naučili obracať sa ešte aj po tomto devastačnom kroku ministra financií. Ja som musel prepúšťať 12 percent ľudí na župe napríklad. Budem prvý, ktorý bude klopať na dvere novej vláde a budem volať po zmene modelu financovania samosprávy.

Ako konkrétne si to predstavujete? Čo by ste zmenili?

- Teraz je to tak, že 95 percent príjmov BSK je príspevok od štátu, ktorý pochádza z percenta dane z príjmu fyzických osôb. Ja to chcem urobiť tak, aby príjem župy nebol odkázaný iba na DPFO, ale nech to je daňový mix – daň z príjmu právnických osôb, podiel na spotrebnej dani a na DPH. Ak to bude mix štyroch daní, a prišiel by nový génius s kardinálnou hlúposťou, tak to zasiahne len jednu z tých štyroch nôh.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Myslíte, že by to malo podporu v rámci nejakej budúcej koalície?

- Myslím si, že na to budú počúvať všetci rozumní politici. Boli tu takí, ktorí neboli ochotní počúvať. Dokonca ich podozrievam, že to robili zámerne, aby uškodili samospráve. Ale ktokoľvek to myslí dobre a úprimne s budúcnosťou Slovenska, tak s tým bude súhlasiť. Špeciálne ak to bude mať podporu 2800 primátorov a starostov. A to verte, že bude.

Ako je to s postavením Bratislavy ako mesta?

- Hovoril som o tom s primátorom Matúšom Vallom, bavíme sa o tom v SaS, sme známi ako strana ekonomických expertov a čoskoro prídeme s návrhom na špeciálny štatút pre hlavné mesto Bratislava. Je samozrejme veľmi jednoduché obrátiť pozornosť na Bratislavu a tak to aj vyzerá, že si všetci do Bratislavy radi kopnú, ale podľa mňa nastal čas na to, aby hlavné mesto malo svoj vlastný štatút a rozpočet. Budem prvý stáť na barikáde za to, aby postavenie Bratislavy bolo definované a aby hlavné mesto a kraj dostali rozpočet, ktorý by sme dostať mali.

Iné mestá by mohli napríklad proti tomu, aby Bratislava dostala vyššie financie, namietať. Košice a Banská bystrica sú tiež veľké mestá...

- Súhlasím. Možno ostatné mestá nie je potrebné riešiť samostatným zákonom, v prípade Bratislavy by išlo o dorovnanie, ktoré nie je na úkor iných samospráv. Ale som veľký zástanca toho, aby sa čo najviac kompetencií a peňazí zo štátu presunulo na samosprávu, lebo ako som povedal, v minulosti sme preukázali, že vieme veci riadiť efektívnejšie. Ak by ste napríklad dopravu, objednávanie vlakov dali na samosprávne kraje, verte tomu, že by tie vlaky fungovali lepšie, ako fungujú teraz. Viac právomocí a peňazí pre mesto a kraj prinesie lepšie služby a kvalitu života obyvateľom.

Posledná otázka sa týka volieb. Každý volič má možnosť v rámci strany, ktorej sa rozhodne dať hlas, zakrúžkovať štyri mená. Koho v rámci SaS by ste krúžkovali vy?

- To si nechám pre seba. Je nás tam 150 kvalitných ľudí a dobrých kandidátov, takže nech si každý vyberie tých svojich obľúbených. Ja mám svojich kamarátov a preferencie, ale z úcty k zvyšným 146 nebudem hovoriť, ktoré mená to sú. Ak volíte SaS, určite nespravíte chybu.