Malachovská 9 mesiacov po KRACHU manželstva: Ešte NIE JE rozvedená... Toto je dôvod!

Kristíne Malachovskej sa koncom minulého roka pokazilo manželstvo s volejbalistom Adamom Kocianom. Po troch rokoch sa rozhodli ísť od seba. V novembri sa Kristína od neho odsťahovala a oficiálne si podali žiadosť o rozvod. Dôvod ich rozvodu si však nechala pre seba. A po náročnom období, pred týždňom, všetkých prekvapila novinkou.

Kristína totiž znovu žiari šťastím po boku nového muža. Spoznali sa v práci a spočiatku sa vnímali len čisto ako kolegovia, no v jeden moment mali priestor sa bližšie spoznať a zadarilo sa. V našom rozhovore nám o svojom vzťahu prezradila detaily!

„Celý ten vzťah, poviem, že prekvitol, aj keď nemám rada to slovo, až po veľmi dlhom čase, lebo my sme rok a pol normálne spolu spolupracovali, nikto o ničom nevedel, neriešil. A vlastne až tak nejak po roku a pol sme sa dali tak viac do reči, začali sme sa spoznávať a nakoniec z toho vzniklo toto, čo asi že nikto nečakal, ani my dvaja, ale tak, sme tu,“ pousmiala sa.

A síce má už Kristína novú lásku, rozvedená ešte stále nie je. „No my sme stále oficiálne nerozvedení a samozrejme už vyše roka bývame oddelene alebo sme proste každý sám, ale tým, že na Slovensku, alebo teda v Bratislave trvá extrémne dlho kým sa dvojica vie rozviesť, akože z hľadiska toho nejakého byrokratického a podobne, tak vlastne my máme aktuálne podanú žiadosť na súde,“ zdôverila sa nám.

„Čakáme na súdne pojednávanie, aby sme sa rozviedli, ale ešte oficiálne to sprocesované nebolo, takže čakám a verím tomu, že sa to podarí čím skôr pre všetky zúčastnené strany, nech to máme za sebou,“ dodala na záver. To, čo sa Kristíne najviac páči na svojom novom partnerovi, sa dozviete v rozhovore vyššie.

