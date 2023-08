Známa MARKIZÁČKA TAJILA vzťah: FOTO TOTO je on… Vyzerá ako z Hollywoodu!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že toto bude naozaj osudové! Fanúšikovia televíznych reality šou určite vnímajú meno Dagmar Kubinová (31). Účastníčka poslednej série Farmy si takmer okamžite "padla do oka" so svojím kolegom Michalom Mošpánom. Lenže, dopadlo tak, ako drvivá väčšina televíznych vzťahov. Nijak. Ich náklonnosť časom ochladla a nasledoval rozchod. A potom to prišlo!

Michal a Dagmar sa pred divákmi televízie Markíza do seba úprimne zahľadeli. Vrúcne objatia a vášnivé pohľady vyvrcholili až do ich farmárskeho vzťahu. Na statku im to aj napriek ich temperamentným povahám fungovalo a vyzeralo to tak, že vzájomná náklonnosť ustojí všetky sprievodné problémy. Neskôr sa ale ukázalo, že čo sa týka vážneho vzťahu, obaja by potrebovali niečo úplne iné.

(Zdroj: TV Markíza)

Obľúbený farmársky párik zrazu oznámil, že ich vzťahu je koniec. A potom bolo ticho. Teda, aspoň na chvíľku. Ako Michal, tak aj Dagmar, trávili čas o samote. Potom uplynulo niekoľko mesiacov, no a je zrejmé, že markizácka kráska konečne našla svoje šťastie. A to doslova. Česká športovkyňa si po rozchode povedala, že dokáže byť šťastná aj bez muža, začala sa venovať samej sebe, no a potom to prišlo.

Spoznala Matúša, ktorý jej život obrátil naruby. Dagmar si takmer okamžite povedala, že práve tento muž je jej súdený. Podľa jej vlastných slov sa jej okamžite "dostal pod kožu". A toho, čím jej zaimponoval, bolo ešte viac. „...To bola úprimnosť, ktorou si ma získal. Nemal v nej zábrany a keďže to mám rovnako, vedela som, že ho chcem spoznať. Jeho krásne modré oči už boli len bonus," povedala Dagmar s úmevom pre Topky.sk.

(Zdroj: Instagram)

Následne sme sa rovno spýtali aj na to, či ide o chvíľkovú záležitosť, alebo to s namakaným fešákom myslí naozaj vážne a vie si predstaviť spoločnú budnúcnpsť. „Áno, je to vážne a za mňa osudové. V jeho prítomnosti a vôbec po jeho boku, sa cítim milovane, šťastne, zároveň "crazy" a veľmi uvoľnene a spokojne. Som sama sebou a cítim, že sa vzájomne podporujeme. Dlho som tento pocit necítila," prezradila nám krásna Dagmar s tým, že vzťah s jej partnerom považuje za veľmi silný. A to aj napriek tomu, že by si niekto povedal, že sú spolu len veľmi krátko...

„Pre niekoho sme možno spolu krátko, ale mne príde, že sa poznáme celý život. V tom vzťahu je súzvuk, pochopenie... Zároveň sme parťáci a cítim, že je to práve ON, na koho som v živote čakala. On mi dáva význam... Pardón, nie on, ale MY. Spoločne. Máme spoločné vízie a ciele. Berieme sa vzájomne ako silný pár, ako parťáci a to je veľmi dôležité," nešetrila Dagmar chválou na adresu svojho feši partnera.

Z jej slov je naozaj zjavné, že sa dala "dokopy" s mužom, ktorý by mohol byť jej pravou druhou polovičkou. Nehovoriac o tom, že ich spájajú aj spoločné koníčky a aktívny životný štýl. „Ostatné veci ako spoločné záujmy čo sa týka športu a pod., nemusím spomínať, pretože tam máme aj rovnaký smer. Až na knihy, Matúš miluje knihy, ja vôbec. Vzájomne sa ale dopĺňame a verím, že práve knihy nerozdelia nás dvoch," povedala so smiechom Dagmar. Ku knihám vraj síce najprv veľmi pozitívny vzťah nemala, ale... Sexi partner, ktorý vyzerá ako z filmového štúdia, ju predsa len niečomu priučil!

(Zdroj: Instagram)

(Zdroj: Instagram)