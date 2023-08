Malachovskej dcéra 9 mesiacov po oznámení ROZVODU: Opäť šťastná... TOTO je jej nový frajer!

Iveta Malachovská s dcérou Kristínou.

ŠTRBSKÉ PLESO - Koncom minulého roka sa na verejnosť dostala informácia, že dcéra Ivety Malachovskej (58), Kristína (29), sa bude rozvádzať. K rozchodu s jej manželom Adamom došlo len niečo vyše 3 rokov od svadby. No už je brunetka opäť šťastná - zverejnila fotku s novým frajerom!

Koncom roka 2022 Kristína Malachovská priznala, že s manželom Adamom Kocianom viac netvoria pár. „Obdobie, ktorým si prechádzame teraz, je zatiaľ najnáročnejšie, no stále sme schopní racionálne komunikovať a stále sa máme veľmi radi, to sa asi nikdy nezmení,“ povedala v decembri, no zároveň priznala, že ich čaká rozvod.

No po náročnom životnom období je brunetka opäť šťastná. Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila fotkou s novým priateľom. Dvojica spolu trávila víkend vo Vysokých Tatrách, kde dcéra známej slovenskej moderátorky absolvovala preteky na Štrbskom plese. A jej partner Jakub ju po nich odmenil horúcím bozkom.

Čo sa dá vyčítať z jeho prosilu na sociálnej sieti Instagram, je milovníkom jachtovania a s Kristínou sa evidentne zoznámil v práci - pracuje totiž v rovnakej firme, ako kameraman.

(Zdroj: Instagram K.M.)