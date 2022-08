Malachovská ukázala sestru: Táto kočka má fakt skoro 60 rokov?!

BRATISLAVA - Moderátorka Iveta Malachovská vždy dávala najavo, ako si váži rodinné hodnoty. Do jej rodiny patrí aj sestra Tatiana, ktorá tento týždeň oslávila 59. narodeniny. Ale vôbec na to nevyzerá!

Iveta Malachovská pochádza z rozvedeného manželstva a vyrastala bez otca. O to vrúcnejší vzťah mala so svojou mamou a sestrou Tatianou.

Práve ňou sa teraz pochválila aj na sociálnej sieti Instagram pri príležitosti Táničkiných narodenín. „Ďakujem, že ťa mám a stojíš pri mne,” vyznala sa moderátorka, ktorá si dobré rodinné vzťahy váži nadovšetko.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram IM

Pri pohľade na fotografiu je okamžite jasné, že je tam podoba, čo si všimli aj fanúšikovia. No v druhom rade začne človek premýšľať, koľko má vlastne sympatická brunetka rokov. Iveta kedysi prezradila, že jej sestra je o dva roky staršia, a keďže známa moderátorka slávila nedávno 57 rokov, Tatiana by mala mať 59. Ale vôbec na to nevyzerá! Čo poviete?