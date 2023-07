Slovenská speváčka po dvojročnom vzťahu ŠOKUJE: Svadba NEHROZÍ... Toto je dôvod!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Veronika Adamičková alias Ronie je už vyše dva roky zadaná. No svadbu so svojím priateľom neplánuje. Prezradila nám dôvod!

Veronika Adamičková sa pre spev narodila. Odjakživa mala cit k hudbe a práve tá sa postarala aj to, že je dnes šťastne zamilovaná. Pri nahrávaní albumu totiž spoznala svojho terajšieho priateľa. Ronie sa zahľadela do známeho hudobného producenta Martina Šrámeka, ktorého verejnosť pozná pod umeleckým menom Maxo.

„On vlastne spolupracoval so mnou na tejto pesničke, on je môj producent, my sme sa aj vlastne nejako tak dali dokopy, že sme začali robiť tento album 2000-ovský, čiže áno, dvetisícovská láska vlastne,” povedala nám ešte minulý rok v júni, kedy spolupracovali na skladbe s názvom 2004.

A stále im to klape, či už v súkromnom živote alebo v práci. „Stále sme spolu, stále sa hádame v štúdiu, ale je to už lepšie. Už po tých dvoch, troch rokoch, čo tam spolu makáme, sme si našli nejaký čas, kde si vieme preriešiť nejaké problémy, ktoré máme v štúdiu, takže si to už neťaháme do súkromia. Toto sa u nás zmenilo. Všetko je vlastne po starom, len vieme lepšie komunikovať v rámci práce a súkromia," uviedla pre Topky.sk.

Už vtedy naznačila, že tento vzťah berie naozaj vážne. Avšak, s priateľom v blízkej budúcnosti svadbu určite neplánujú. „My úplne nie sme zástancami svadieb. Ja som taká akože free spirit (slobodná duša, pozn. red.), tým asi, že som umelkyňa, a tak to mám v sebe nejak zakódované byť voľná, to nehovorím, samozrejme, vzťahovo,“ pokračovala s tým, že sa vo vzťahu cíti veľmi dobre.

A prezradila nám aj dôvod, prečo svadbe hovorí nie. „Pre mňa je svadba už niečo tak zväzujúce, že neviem, či som tomu úplne otvorená, nieže by som sa bála záväzku, lebo však vieme, som v nejakom už dlhodobo, ale deti a svadba je pre mňa nejaká taká vzdialená téma. Ja sa strašne cítim ešte stále mladá, áno viem, ťahá mi na 30,“ pousmiala sa. To, či by speváčka chcela mať niekedy v budúcnosti deti, sa už dozviete vo videu vyššie.