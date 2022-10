Česká pornohviezda sa chystá do Love Island: Chce tam urobiť PORIADNY ROZRUCH!

PRAHA – Šou Love Island je v plnom prúde. Súťažiaci si stále pomaličky hľadajú k sebe cestu a keď sa im v tom začne dariť, do hry vstúpia BOMBSHELLS. Tí majú za úlohu zaradiť sa do hry a možnosť rozdeliť niektorý z párov. Česká pornoherečka (25) sa rozhodla podať si prihlášku a chystá sa rozprúdiť vody medzi účastníkmi. Podľa nej tam je nuda!

Česká pornoherečka Karolína Urbanová alias Daisy Lee je známa tým, že má rada bláznivé nápady. Netají sa tým a skoro so všetkým, čo jej napadne sa podelí so svojimi fanúšikmi. Tento raz to nebolo inak a vznikla myšlienka, že by sa mohla prihlásiť do šou Love Island.

Momentálne stále prebieha konkurz na nové Bombshells. Na sociálnych sieťach hľadajú nových súťažiacich. Pornohviezda chce byť toho súčasťou! „Premýšľam, že sa prihlásim do Love Island. Myslím si, že by to bolo veľmi zaujímavé,“ verejne sa vyjadrila. Ako sama poznamenala, myslí si, že práve pre túto šou je ako stvorená. „Náhodou super ma vidieť v úplne inom svetle, nie?“ opýtala sa svojich fanúšikov. Netrvalo to dlho a poslala si aj prihlášku!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram D.L.

Na svojom Instagramovom účte zverejnila potvrdzovací email, že jej prihláška bola zaradená do systému a česká hviezda môže podniknúť ďalšie kroky k tomu, aby ju kompetentní vybrali. Na príspevok, ktorý informoval o tom, že hľadajú nové bombshells taktiež reagovala. „Ja to skúsim,“ napísala. Taktiež podotkla, že účasť ešte nemá potvrdenú. „Každopádne je to celkom dobré spestrenie, keď príde pornoherečka do Love Island nie? Je to tam nuda. Je na čase, aby to tam trošku ožilo,“ dodala na záver.

Jej fanúšikovia si ju doslova pýtajú v šou. Na to či sa má do nej vôbec prihlásiť hlasovalo skoro 7000 ľudí. Po čerstvom rozchode, ktorým si Daisy prednedávnom prešla, by jej zmena prostredia určite pomohla. Sama zverejnila, že jej bývalý priateľ ju bil a pýtal si od nej peniaze.