SVADBA českej moderátorky: Všetko sa KAZILO a... Peniaze od hostí zhltol bankomat!

Soňa Porupková (Zdroj: Facebook SP, Tv Prima)

Moderátorka televízie Prima Soňa Porupková sa vydala už 1. júla. Až s odstupom času však prezradila, čo všetko na svadbe nevyšlo podľa predstáv.

„Aj keď svadba bola rozprávková, sú aj veci, ktoré sa nevydarili,” priznala v relácii Showtime a začala vyrátavať, v čom všetkom nastal problém. „Napríklad manželovi dodali doslova pár hodín pred svadbou oblek na mieru o dve čísla väčší a na poslednú chvíľu sa to snažili zachrániť, ale úplne sa to nepodarilo. Mne zas nestihli prísť popolnočné šaty zo zahraničia,” povedala na úvod.

Neskôr sa už ale naozaj neubránila plaču. „Potom som uronila trochu sĺz, keď sa nám v teple začala rúcať svadobná torta,” prezradila Soňa s tým, že navyše sa nejaké veci aj rozbili a na nejaké aj zabudli, že by na svadbe mali byť.

A keď už bolo po všetkom... „Na druhý deň sme išli vložiť všetky darované peniaze od svadobčanov do bankomatu, aby sme mohli doplatiť faktúry a čiastočne financovať svadobnú cestu,” zverila sa s tým, že opäť ani toto nevyšlo podľa predstáv. Bankomat si peniaze vzal, potom oznámil chybu systému a na účet im už neprišli. A tak začal kolobeh vybavovania. „Po troch týždňoch nám banka peniaze vrátila, ale nebyť rezervy, asi by sme sa dostali do problémov,” uzavrela Porupková, teda po novom už pani Bučková.

