Svadba českej moderátorky s bývalým futbalistom: Ona sa vydávala v NEGLIŽÉ?!

Česká Miss World 2012 Linda Bartošová vyštudovala žurnalistiku a dnes pôsobí práve v tejto oblasti. Bola moderátorkou Českej televízie, teraz robí rozhovory pred kamerami pre istý portál.

A už pár dní vie, aké to je, byť vydatou pani. Svojmu vyvolenému Tomášovi povedala áno ešte 15. júla, no fotografiami zo svojho veľkého dňa sa pochválili až neskôr. A kto od bývalej missky čakal extravaganciu a luxus, ten sa sklamal.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram LB

Kráska sa vydávala vo veľmi jednoduchých šatách pripomínajúcich dokonca negližé. Model úzkeho strihu zdobila čipka vo výstrihu a viazanie na chrbte.

Aj kytica bola úplne jednoduchá, no o to krajšia. Jej veľký deň rozžiarili lúčne kvety. „Sme svoji a zároveň svojskí. Milujem ten deň do poslednej minúty a ďakujem za všetko, čo môžem prežiť a s kým,” vyznala sa Linda na sieti Instagram.