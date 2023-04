OSTRÁ VOJNA v klane Borisa Kollára: Richterová nie je TICHO... Nechutné slová na adresu jeho dcéry!

BRATISLAVA - V novembri minulého roka Barbora Richterová, matka dvoch potomkov Borisa Kollára, vyvolala ostrý konflikt na sociálnych sieťach. Do jej vyjadrení sa okamžite obuli politikove dcéry Ester a Alexandra, ktoré na bývalej športovkyni nenechali ani nitku suchú. Približne 5 mesiacov bolo v klane Borisa Kollára ticho, ale včerajším dňom sa zase začal opakovať kolotoč obvinení. Richterová nešetrila nechutnými slovami na adresu najstaršej dcéry podpredsedu parlamentu.

A je to tu zas! Po poslednom vyostrenom konflikte zavládlo ticho, ale podľa najnovších vyjadrení mier nenastal ani náhodou. Barbora Richterová si opäť servítku pred ústa nekládla a rovnako tak ani Borisova najstaršia dcéra Alexandra. Obviňovaniu stále nie je koniec!

„Som neskutočne šťastná, že moje deti nikdy nebudú súčasťou osoby menom Boris Kollár. Ja viem, kde je pravda a môžem povedať toľko, že ja sa za pár korún nedám zapredať, s mojimi deťmi sa nestretáva a to, ako vyzerá mladší syn, nemá ani poňatia. Pre dobro mojich detí od dnešného dňa riešim všetko iba s právnym zástupcom a verím, že sa nadobro zbavíme ako jeho mena, tak aj vyhrážok,“ vyjadrila sa v novembri minulého roka na sociálnej sieti Facebook Richterová.

Tieto slová v tom čase postavili zo stoličky aj Barboru Balúchovú – mamičku číslo 9, Miroslavu – mamičku číslo 10 a tiež dcéry Ester a Alexandru. Ich vtedajšie vyjadrenia si môžete prečítať TU. Tentokrát spomínanú najstaršiu dcéru vytočili do nepríčetna Barborine najnovšie vyjadrenia. Nenechali ju chladnou a svoj ostrý prejav zdieľala prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

„Táto osoba si nedá pokoj, najväčšia klamárka, akú poznám, Barbora "bosorka" Richterová. Už to naozaj presahuje všetko, robí všetko preto, aby nám uškodila,” napísala rozhorčene Alexandra. Blondínka obvinila Barboru z toho, že klame vo viacerých veciach. Zatiaľ čo mamička dvoch politikových synov tvrdí, že nedostáva dostatok peňazí a otec o jej deti nejaví žiaden záujem, jeho najstaršia dcéra tvrdí presný opak.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram A.H.

„Tejto osobe sa nedá pomôcť, ona je patologický klamár. Na ňu ani nemôžete kričať, ona je, chúďatko, totižto oficiálne chorá a aj tak by to nepochopil jej mozog zo všetkých tých drog z mládí. Oficiálny adept do ústavu a určite nie dobrá matka,” obvinila Alexandra Barboru. „Ty si na lodi, čo sa už dávno potápa, takže si vymyslíš hocičo, aby si vyzerala lepšie,” dodala. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a bývalá plavkyňa zverejnila na Facebooku odvážny status na adresu predsedovej dcéry.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook B.R.

Nemilosrdné slová neskôr športovkyňa venovala aj otcovi svojich detí! A padli aj dosť vážne obvinenia na jeho adresu... „Páľ do psej rite,” uzavrela. Podľa jej slov odteraz bude všetko riešiť už len súdnou cestou.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook B.R.