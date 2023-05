FACKA z minulosti pre Versačeho: Za súd s Norou musí právnikovi ZAPLATIŤ vyše 50-tisíc eur!

Galéria fotiek (2) František Kabrheľ musí zaplatiť viac ako 50-tisíc eur.

BRATISLAVA - Od súdu s Norou Mojsejovou (64) uplynulo síce už niekoľko rokov, no démoni z minulosti Františka Kabrheľa (45) dobiehajú aj teraz. Pred súd ho pohnal jeho právnik Milan Kuzma, ktorý ho v prípade zastupoval. A vyzerá to tak, že Versače bude musieť siahnuť poriadne hlboko do vrecka - musí totiž zaplatiť vyše 50-tisíc eur!