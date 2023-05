Finalistka Miss sa spila POD OBRAZ BOŽÍ: Netrafila domov… Mohla TOTO urobiť?!

BRATISLAVA - Jeeeejda, tak tomuto sa povie poriadny trapas! Influencerka a bývalá finalistka Miss Universe Ráchel Karnížová prežívala v posledných týždňoch mimoriadne obdobie, čo zrejme netreba nijako zvlášť rozvádzať. Červenovláska sa začala pomaličky spamätávať, no a aktuálne sa opäť naplno zabáva v spoločnosti svojich kamarátov. Lenže naposledy sa jej to tak trošku vymklo spod kontroly...

Nuž, veď to pozná zrejme takmer každý. Večerné žúry s kamarátmi, kde nechýba alkohol, vedia občas dopadnúť všelijako. A to najmä v prípadoch, keď to niekto s pohárikmi preženie tak veľmi, že úroveň triezveho premýšľania klesne pod bod mrazu. Svoje o tom vie aj Ráchel Karnížová, ktorá si nedávno vyrobila poriadny trapas pred novými susedmi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Joj

Influencerka si pred pár týždňami zabezpečila nové bývanie, lenže krátko po presťahovaní si už stihla vyrobiť nepeknú reklamu. Jednu z jej susediek musel v noci pred pár dňami takmer trafiť šľak od strachu. Ráchel totiž pod vplyvom alkoholu akosi zabudla, kde presne býva... A namiesto do svojho bytu sa neskoro v noci snažila dostať do cudzieho.

O celej situácii potom prehovorila na sociálnej sieti Instagram, pričom sa vo videu doslova vyjadrila, že bola "najeb**á" a to, že sa snaží kľúčmi otvoriť cudzí byt, jej došlo až v momente, keď sa pozrela na rohožku, ktorá bola akási iná. To však ani zďaleka nie je všetko. Na jeden z jej príspevkov totiž zareagovala sestra ženy, ktorej dotknutý byt patril.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram R.K.

„Segra mi dneska porozprávala, ako sa bála, kto sa jej snažil dostať do bytu o druhej ráno,” napísala jej dotyčná, ktorá zároveň dodala, že ona by sa Karnížovej návšteve potešila a pokojne si s ňou aj pokecala. Nuž len, na druhej strane, na takéto vylomeniny si treba dávať pozor. Ráchel totiž sama uznala, že pokiaľ by sa to stalo jej a ešte k tomu aj po afére s bývalým partnerom, vydesilo by ju to ešte viac ako jej susedu...