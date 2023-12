Slovenská moderátorka prežívala počas Vianoc ZHON: Takto s tým VYBABRALA!

Simona Simanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka Simona Simanová bude prežívať vianočné sviatky s rodinou. Radšej ich trávi mimo domova. „My vždy na Vianoce niekam odcestujeme s rodinou, aby sme mali trošku takú vianočnú pohodu. A na to sa veľmi, veľmi teším,“ priznala. Radi chodia do Tatier či Zakopaného. A prečo?

„No, vždy máme tradičné Vianoce pokiaľ sme doma, ale keďže nás je naozaj veľmi veľa a moja mamina chystá to jedlo aj so mnou, ako dá to zabrať, že naozaj som nemala čas ani na jednu rozprávku cez Vianoce ani si sadnúť, vyložiť nohy a oddýchnuť. Takže bol to taký frmol, keďže tam máme veľa detí, takže sme sa rozhodli hlavne, aby sme to uľahčili našej mamine, že pôjdeme na hotel, že si proste darujeme vlastne taký vianočný čas, keď ho môžeme stráviť spolu a vlastne nemusíme až toľko pracovať,“ prezradila, ako s tým vybabrala! Celý rozhovor so Simonou si môžete vypočuť nižšie.