Šokujúce ČISTKY v RTVS: Tieto hviezdy v Správach KONČIA!

RTVS opäť robí v spravodajstve zmeny. (Zdroj: RTVS)

O nových moderátorských dvojiciach v máji minulého roka rozhodol ešte vtedajší generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „Som veľmi rád, že po rokoch osviežime vysielanie nášho večerného spravodajstva. Verím, že sa nové dvojice dokonale zladia a že si ich diváci obľúbia. Zároveň pevne verím, že pre divákov RTVS bude okrem dennej dávky objektívnych informácií aj táto milá novinka dôvodom pre zachovanie priazne nášmu televíznemu spravodajstvu,“ vyjadril sa.

Odvtedy sa však vedenie verejnoprávnej televízie zmenilo a nový riaditeľ sa rozhodol všetko vrátiť tak, ako to fungovalo pôvodne. Po roku a pol moderátorské dvojice zrušil a v Správach nechal len pôvodné ostrieľané tváre. No a traja "nováčikovia"? S tými má vraj iné plány. Oni sami však z náhlych zmien nie sú nadšení a najmä zo spôsobu, ako sa o nich dozvedeli.

Klaudia Suchomel Guzová a Ľubomír Bajaník (Zdroj: RTVS)

„Ja by som povedala len toľko, že ma to vôbec neteší a veľmi ma to mrzí. Bolo to veľmi nečakané. Ešte sa s tým potrebujem vyrovnať. Tá práca bola pre nás naplnením. Robili sme ju najlepšie, ako sme vedeli,“ vyjadrila sa pre Nový čas Suchomel Guzová. Najviac ju sklamal prístup vedenia. „O tejto zmene sme sa dozvedeli z rozpisu služien na budúci mesiac. Nebudem to viac komentovať,“ dodala.

Simona Simanová a Viliam Stankay (Zdroj: RTVS)

„Po dôkladnom zvážení a v súvislosti s ďalším rozvojom spravodajského vysielania RTVS v rámci programovej služby RTVS :24, sa vedenie spravodajstva RTVS rozhodlo pre zmenu v zložení moderátorov hlavnej spravodajskej relácie Správy RTVS o 19.00. Od včera (16. októbra) sa budú striedať Janette Štefánková, Ľubomír Bajaník a Viliam Stankay. Táto personálna zmena umožní väčšiu variabilitu moderátorov v spravodajských blokoch na programovej službe RTVS :24 a rozšíri tiež priestor na posilnenie regionálneho spravodajského vysielania,“ vyjadril sa PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Janette Štefánková a Andrej Bálint (Zdroj: RTVS)