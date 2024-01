Desivý budíček uprostred noci: EVAKUÁCIA… V hoteli známeho Slováka VYPUKOL POŽIAR!

(Zdroj: Instagram D.K.)

Na túto noc David určite tak skoro nezabudne. Bol práve v hlbokom spánku a oddychoval pred odletom do ďalšej destinácie, keď sa v hoteli, v ktorom bol ubytovaný, rozozvučal alarm. „Vybral som sa na taký tripík, lebo teraz sú veľmi lacné lety a išiel som si Barcelona, Madrid - dva dni tam, dva dni tam. A ako som prespal pred odletom na hoteli, tak začal v noci alarm hučať,“ opísal pre Topky.sk.

V hoteli, v ktorom bol ubytovaný známy Slovák, vypukol požiar (Zdroj: Instagram D.K.)

Myslel si vraj, že za to mohla elektronická cigareta, ktorú zachytili dymové senzory. No napokon pochopil, že situácia je oveľa vážnejšia. „Zrazu polícia, hasiči, všetky záchranné zložky. A valil sa nejaký dym, bolo cítit, že to smrdí, tak už som si hovoril, že dobre, toto je už asi vážne,“ pokračoval David. Všetci hostia si vtedy museli zobrať len najzákladnejšie veci a opustiť budovu.

„A potom neviem, asi 5 hodín sme čakali na zime... Hasiči zatiaľ uhasili ten blok... Neviem, či to bol veľký požiar, ale obrovský asi nie, lebo to by sme ho videli. Čiže asi tam horel len nejaký blok,“ dodal Key, ktorý priznal, že v konečnom dôsledku to bolo celé fajn. Evakuovaných totiž napokon pustili aspoň do lobby baru, kde si dali horúcu čokoládu a všetci sa spriatelili.

„A potom som musel dlho, dlho vetrať izbu, ale zaspal som ani neviem ako. Bolo to dramatické, ale v konečnom dôsledku to bolo všetkým jedno, lebo sme boli všetci unavení,“ dodal David. „A hovorím, toto sa nikomu nemôže stať, zas iba mne, lebo ja neviem, či ja na seba priťahujem takéto situácie alebo čo, lebo toto nie je normálne už.“

(Zdroj: Instagram David Key)