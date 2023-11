Boris Kollár o rozširovaní rodinného klanu: Budeme neporaziteľní!

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prvé dieťa sa Borisovi Kollárovi narodilo pred 22 rokmi. Za najstaršiu označuje svoju dcéru Alexandru Horňákovú. A tá je už aktuálne dosť veľká na to, aby mala priateľa.

Už nejaký čas je po jej boku Neel Virwani, ktorý pochádza z Indie.

(Zdroj: Instagram )

Alexandra s ním trávi čas aj teraz a z najnovších príspevkov je jasné, že sa pozná už aj s jeho rodinou. Pomerne veľkou rodinou. A patrične to okomentoval aj jej známy otec. „A to som si myslel, že moja rodina je najväčšia. Keď toto prinesie Alexandra do rodiny, sme neporaziteľní,” napísal Kollár na sieti Instagram.

Nuž, ak sa raz Alexandra a Neel vezmú, niet pochýb, že rodinný klan sa naozaj značne rozšíri.

(Zdroj: Instagram )