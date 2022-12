Priznanie Gregorovej syna: Vianočná kapustnica a potom... UFF!

Po rozvode s bývalou Miss World Taťánou Kuchařovou bude hudobník a herec Ondřej Brzobohatý tráviť sviatky po prvý raz s moderátorkou Danielou Písařovicovou. „Dúfam, že prebehnú v pokoji a mieri. Ostatným by som prial to isté. Myslím, že to je podstata Vianoc,” vyjadril sa pre portál Prima Ženy.

Ako syn Hany Gregorovej a Radka Brzobohatého je Ondřej zvyknutý na česko-slovenské Vianoce. A tie mu spôsobujú menší problém. „Pre mňa je tradičné mať na štedrovečernom stole kapustnicu. Tá zásadne nesmie chýbať. Ona samozrejme ešte v kombinácii so zemiakovým šalátom a smaženým rezňom vytvorí zaujímavú chemicko-fyzikálnu záležitosť pri procese sledovania televízie, čo zvyšku rodiny často nepôsobí radosť, ale tá chuť je úžasná,” prezradil vtipne Ondřej menšie, povedzme, zažívacie ťažkosti.