Slovenská herečka trávila Vianoce BEZ frajera: Mrzí ma to!

PREŠOV – Vianoce sú sviatky, ktoré spájajú. Na istý čas si všetci dávajú od práce pauzu a idú domov k najbližším užiť si aspoň chvíľkový pocit pokoja. Tak urobila aj známa slovenská herečka, ktorá žije v susednom Česku, a so svojou rodinou sa vidí naozaj len párkrát do roka. Na Slovensko však zavítala bez priateľa. Prečo?

Alžbeta Ferencová, známa skôr pod svojím umeleckým menom Zea, mala tento rok poriadne nabitý. Či už po speváckej stránke, alebo práve tej hereckej, keďže má za sebou náročné dni plné natáčania nového seriálu. Už v januári budete mať možnosť vidieť ju v seriálovej novinke Iveta.

So svojím priateľom, známym českým raperom Paulie Garandom, žije momentálne v Prahe a na Slovensko chodí málokedy. Určite je jedným z dôvodov aj jej pracovná vyťaženosť. Druhým dôvodom je vzdialenosť. Jej rodný Prešov je totiž vzdialený od Prahy viac ako 600 kilometrov, čo je naozaj dosť ďaleko a cestovanie zaberie skoro celý deň.

Zea sa ale na tohtoročné sviatky rozhodla ísť do Prešova. „Idem po veľmi dlhej dobe na východ, asi po roku, pretože z tej Prahy je to naozaj diaľka, 9 hodín niekedy,“ prezradila tesne pred Vianocami pre Topky.sk. Sama speváčka si uvedomuje, že svoj domov navštevuje veľmi málo, a preto sa tento rok rozhodla Vianoce tráviť so svojimi rodičmi a sestrou.

Mnohí by si mysleli, že svojho priateľa na Slovensko zoberie tiež. No tento rok sa tak nestalo. Vianoce trávili osobitne, každý so svojimi rodinami, „Mrzí ma to, ale tak som s ním celý rok, takže si myslím, že tie Vianoce si môžeme urobiť kedykoľvek. My ich máme každý deň, takže to je v pohode,“ dodala s úsmevom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram P.G.

To, ako to vyzeralo u Ferencovcov počas Štedrého dňa, si môžete vypočuť v rozhovore vyššie.