Šoubiznis zasiahla SAMOVRAŽDA známeho Čecha (†39): Pred skokom z okna poslal MRAZIVÝ ODKAZ!

Uznávaný český stylista Jan Pokorný vo štvrtok vo večerných hodinách ukončil svoj život. Urobil tak skokom z okna z vlastného bytu na nádvorí ulice U Rajské zahrady. Ako potvrdil aj český hovorca Jan Rybanský, policajné zložky našli jeho nehybné telo po 20. hodine. Záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Samovraždu spáchal ešte z doposiaľ nezistených príčin. „Prípad sa vyšetruje ako samovražda, bola nariadená lekárska pitva,“ informoval hovorca v piatok ráno. Jeho slová potvrdila aj hovorkyňa záchranárov. „Po 20. hodine sme na žiadosť polície vyrazili na ulicu U Rajské zahrady, kde po páde z výšky spadol 39-ročný muž. Bohužiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Na miesto bola vyslaná lekárska a záchranná posádka, ktorú potom nahradil koroner,“ dodala.

Jeho rodina nechce veriť tomu, že by si sám siahol na život, keďže pôsobil ako vyrovnaný človek plný lásky. Dokonca si chcel na svoje 40. narodeniny zaobstarať dom v slnečnom Španielsku. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa chcel zabiť. Ako informoval český portál Blesk, podľa jeho blízkych bol momentálne šťastný po boku nového priateľa.

Tesne pred samovraždou však na Instagram stihol zazdieľať pesničku od Céline Dion s názvom For The Lover That I Lost (v preklade: Pre lásku, ktorú som stratil, pozn.red.). Po tomto mrazivom odkaze tak vznikajú dohady, že sa vnútorne trápil kvôli nenaplnenej láske. Vo štvrtok sa prestal už každému ozývať a blízki priatelia začali mať o neho strach. Žiaľ, ich najhoršie predstavy sa naplnili.

Tragédia otriasla nielen s jeho blízkymi, ale aj so známymi mena zo sveta šoubiznisu, s ktorými spolupracoval počas svojej úspešnej kariéry. Napríklad s modelkami Michaelou Kocianovou, Denisou Mendrejovou a Sašou Gachulincovou, moderátorom a hercom Krištofom Králikom, speváčkou Terezou Kerndlovou a moderátorkou tohtoročného Love Islandu Zorkou Hejdovou.