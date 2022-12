Priateľ známeho Čecha (†39), ktorý spáchal SAMOVRAŽDU: S jeho smrťou sa nedokáže zmieriť… Dojemné slová!

PRAHA - Vo štvrtok verejnosťou obletela správa o smrti 39-ročného Jana Pokorného. Stylista českých celebrít spáchal samovraždu skokom z okna. Čo konkrétne sa v osudné chvíle dialo, nie je známe. No aj vzhľadom na pieseň, ktorú pred nepochopiteľným činom zverejnil, sa špekulovalo o nešťastnej láske a hádke s priateľom Martinom. Ten teraz verejne prehovoril. So smrťou sa nedokáže vyrovnať!

Vo štvrtok ráno sa jeden z najlepších českých stylistov Jan Pokorný rozhodol ukončiť svoj život skokom z okna. Jeho čin zasiahol mnohé celebrity - medzi nimi napríklad Simonu Krainovú, Daru Rolins či Adama Pavlovčina. Čo 39-ročného muža viedlo k takémuto radikálnemu kroku, nie je známe. Ešte večer pred tragédiou sa totiž bavil v spoločnosti.

„Nikto nevie, čo sa po prehliadke znčky Prada stalo. Bol tam na prvý pohľad šťastný. Všetkým predstavoval nového priateľa. Podľa všetkého išiel z večierku domov a s partnerom sa pohádal. Na Instagrame zdieľal pieseň o nešťastnej láske a potom to asi spravil,“ povedal pre Ahaonline.cz Janov kamarát. Išlo však len o dojmy... Čo presne sa v osudnú chvíľu stalo, vedel len on sám. A možno jeho priateľ Martin.

Ten sa so smrťou svojej polovičky nedokáže zmieriť. Išlo o čerstvú lásku, pár vraj tvorili len dva mesiace. „Honzíčku, stál som pri tvojom dome a myslel na teba, na nás, ako sme spolu prichdzali s našim vnútorným šťastím a nekonečnou láskou. Bohužiaľ, dnes ti zapalujem len niekoľko sviečok, svetielka, ktoré snáď vidíš a videl si, s akou pokorou, súcitom a nekonečnou láskou som ich zapálil a myslel som pri tom len a len na teba,“ napísal zdrvený Martin na sociálnu sieť.

„Nie je to poslednýkrát, bol by som rád, keby ťa moje vnútorné svetlo sprevádzalo navždy, nevzdám sa toho, nikdy, pretože to, čo sme prežili, bol najkrajší čas môjho života. Svietim ti na tvoju cestu, úprimne, čisto a láskyplno, rovnako tak, ako ťa milujem, navždy... Posielam svetielka mojej duše, ktorá je zaliata láskou k tebe, len k tebe. Milujem ťa,“ zakončil Martin.

Ten už v spolupráci s Yurim, Janovym bývalým partnerom, organizuje poslednú rozlúčku. Dvojica pred rokmi uzavrela registrované partnerstvo, no v čase pandémie sa rozišli. Podľa ich priateľov však sľub, ktorý si na pražskej matrike dali, údajne nezrušili.

Posledná rozlúčka sa bude konať 7. decembra o 13:00 vo veľkej obradnej sieni v strašnickom krematóriu.