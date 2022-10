Úspech krásnej Češky: Jedna z najkrajších na svete... V minulosti si prešla PEKLOM!

Ako sme už informovali, Češka Mariana Bečková sa v súťaži Miss Grand International 2022 umiestnila na piatom mieste, čo jej zabezpečilo finančnú výhru, platené pracovné cesty a otvorené dvere k mnohým kontaktom.

Zdá sa teda, že pred ňou leží rozprávková budúcnosť. Jej minulosť je však ako z hororu. Ako dieťa bola zneužívaná, čo vyústilo do psychických problémov. „Sexuálne zneužitá som bola, keď som mala sedem rokov. Úprimne, ja som si to nepamätala, moje podvedomie to potlačilo. Až na terapii v osemnástich rokoch som si spomenula,” priznala pred pár mesiacmi pre Super.cz. Terapie absolvovala aj preto, že ako pätnásťročná bojovala s anorexiou a bulímiou.

Zdá sa však, že celkovo je Mariana silná žena, pretože s problémami zabojovala a dokonca neskôr začala študovať psychológiu. „Študujem psychológiu a detskú psychológiu. Práve preto, že som mala také traumatické detstvo. Chcem pomáhať deťom, ktoré zažívajú traumy. To, čo som zažila ja, je hrozné, viem, aký to má dopad na dospievanie,” uviedla.

Sama si v dospelosti prešla ešte ďalšími náročnými chvíľami. „Našli mi nádor v prsníku a musel sa odstrániť. Prišla som o jeden prsník,” priznala. A so zdravotnými problémami bojoval aj jej priateľ. Kým ona sa snažila uspieť v Miss Czech Republic, on zvádzal zápas s rakovinou. Jeho stav bol tak vážny, že skončil dokonca na jednotke intenzívnej starostlivosti. Viac si môžete prečítať v priloženom článku.

Našťastie sa jeho stav zlepšil a na svetovej súťaži, ktorej finále prebehlo pred pár dňami, mohol Axel podporovať svoju priateľku priamo na mieste.