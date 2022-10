Táto Češka je 5. NAJKRAJŠIA žena na svete: DRSNÝ boj o korunku... Ostatné ju chceli vyradiť!

Hoci bežne sme zvyknutí, že po súťažiach krásy sa pozornosť upiera len na víťaznú trojicu, v Miss Grand International to funguje trochu inak. Po galavečere je na rôzne fotenia a aktivity pozývaná celá prvá pätica dievčat.

Češka Mariana Bečková si tak po finále nemusela baliť kufre, ale bude sa naďalej zúčastňovať akcií pod záštitou tejto súťaže. Dva týždne zostávajú dievčatá v Indonézii a neskôr sa presunú na tri týždne do Thajska.

A aj neskôr ju čakajú rôzne aktivity, z ktorých mnohé sú pre víťazky z prvej pätice platené. Investovať do príprav sa jej teda evidentne oplatilo. „Pripravovala som sa dvakrát v Thajsku, utratila som šialene veľa peňazí za lekcie chôdze, mejkapu. My Európanky máme modelkovskú chôdzu, správanie. Tu ale chcú herečku, šou. To my Európanky nevieme. Musela som sa dostať do roly, a to v Európe nikto neučí. Oni ma neučili len chodiť, učili ma správať sa, vyjadrovať sa, dostať si do hlavy, že som tá najkrajšia na svete, to je to, čo dievčatá v Latinskej Amerike alebo Ázii majú. To obrovské sebavedomie,” prezradila pre Super.cz.

Zdá sa však, že jej to "vtĺkli do hlavy" naozaj dobre. „Letela som si pre korunku, ja som si to sem nešla užiť, nešla som na dovolenku, ja som sem išla s jasným cieľom. Neletela som si to skúsiť, letela som vyhrať,” vyhlásila Mariana.

O tom, že umiestniť sa v prvej päťke sa oplatí, svedčia aj intrigy, ktoré sa na súťaži odohrávali. Niektoré finalistky chceli vyhrať doslova za každú cenu. A veľmi rýchlo odhadli, že Bečková patrí medzi favoritky. „Čím viac sa blížilo finále, tým viac sa začalo robiť ostatným naschvál. Začali ma ohovárať, šírili o mne odporné veci, začala som cítiť, že mi hádžu polená pod nohy. To zažila aj neskoršia víťazka z Brazílie, ktorá bola tiež favoritkou,” prezradila česká kráska.

Niektoré súperky sa uchýlili k naozaj hnusným praktikám. „Posledný týždeň mi každý večer niekto zobral večeru. Som vegán a mám alergiu na lepok, takže to bol veľký problém. Keď mi vzali večeru, znamenalo to, že som bola o hlade. Produkcia mi radšej začala jedlo schovávať,” opísala šokujúce skúsenosti Mariana.

Ničím sa však nenechala rozhádzať a dnes sa vďaka výbornému umiestneniu môže tešiť z finančnej výhry, platených pracovných ciest a nových kontaktov, ktoré jej otvoria mnoho príležitostí.