Wortex po fiasku s Jojkou opäť na obrazovkách: Mieri do REALITY ŠOU… Budete si myslieť, že mi úplne PREPLO!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo kontroverzná Alex Wortex popísala, ako tomu ona hovorí, zmluvu s diablom. Presnejšie išlo o jojkársku šou Bez servítky, ktorej bola súčasťou. Po účinkovaní tvrdila, že prihlásiť sa tam bol životný omyl. Prešiel týždeň a všetkých prekvapila novinkou. Mieri do ďalšej reality šou, aj keď už žiadnu televíziu nechcela v živote vidieť!

Nikdy nehovor nikdy a aj u kontroverznej Slovenky sa toto slovné spojenie potvrdilo. Po tom, čo prednedávnom s radosťou nakladala televíznej stanici Joj, mieri do novej reality šou! Zrejme jej nestačilo. Vyzerá to tak, že Alex na svoju traumu z účinkovania v Bez servítky ľahko zabudla a momentálne ju láka veľkolepá finančná odmena až pol milióna korún (v prepočte okolo 20-tisíc eur).

Prsty v tomto celom má vraj jej partner! Síce to nebol jej výmysel, ale pristúpila naň. Jej priateľ ju znova vtiahol do prostredia televíznych kamier: „Každopádne za všetkým hľadaj Marčeka, ktorý ma pravidelne dostáva do situácií veľmi ďaleko od mojej komfortnej zóny.“ Ale nezatiahol ju len tak hocikde! „Budete si myslieť, že mi úplne preplo, najmä po mojej nie tak dávnej skúsenosti,” poznamenala so smiechom Alex.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram A.W.

Veľkú novinku odhalila po niekoľkých hodinách. Alex spolu s jej vysneným partnerom Michalom mieria do českej šou s názvom Like HAF! Ide o novú reality šou, ktorá bude fungovať na podobnej báze ako Like House, len sa v nej zmení zásadná vec. Pribudnú do nej domáci miláčikovia. Štyri páry budú mať možnosť súťažiť o titul najlepšej influencerskej rodiny.

„Rozhodli sme sa pre novú skúsenosť, pretože s takouto veľkou reality šou zatiaľ skúsenosť nemáme a zaujíma nás, čo nám to prinesie. A tiež nás zaujíma, či to prežije náš vzťah,“ vyjadrila sa Alex pre redakciu českej Primy. Kontroverzný pár si so sebou berie šteniatko menom Sirius. „Mám už pár týždňov “vnuka“. Volá sa Sirius a je rozkošný. Sirius je budúca hviezda!“ napísala mama kontroverznej Alex.

Slovenskí účastníci určite zaujmú svojím výstredným vystupovaním, ale bude to stačiť na výhru?