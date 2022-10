Alex Wortex NAKYDALA na televíziu JOJ: Zmluva s diablom… Sú to sra*ky, je mi na grcanie!

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň súťažila v relácii Bez servítky opäť poriadne kontroverzná partička. Jej súčasťou bola totiž influencerka Alex Wortex, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka svojim šialeným outfitom a takisto aj... No, povedzme, že kedysi okrem svojho extravagantného vkusu rada prezentovala aj svoje telesné ochlpenie.

To, že Alex medzi ostatných účastníkov veľmi nezapadla, jej dala najviac "vyžrať" posledná súťažiaca. Kontroverzná influencerka je totiž vitariánka, jedáva len živú potravu v podobe ovocia a zeleniny, ktorá je "raw", teda nie je nijako tepelne upravená. A to je hlavný dôvod, prečo počas celého týždňa takmer nič nezjedla.

Sabina sa s ňou preto v piatok nepárala a jej "prieberčivosť" jej zrátala. Namiesto polievky Alex dala len vodu z vodovodu, hlavné jedlo malo podobu surovej brokolice a šrotu pre sliepky, no a ako čerešničku na záver jej ponúkla "dezert" zložený z granúl pre psa v spojení s pistáciami.

Alex sa však celý čas tvárila, že všetko berie s nadhľadom. To, že účinkovanie v Bez servítky bolo pre ňu doslova peklo, priznala až teraz prostredníctvom Instagramu. A reláciu vôbec nešetrila! „Posledný májový deň som podpísala zmluvu s diablom a odvtedy bol môj osud spečatený minimálne na určité časové obdobie. Mám čo robiť, aby som to predýchala a spracovala. Pár dní som poriadne nespala, budím sa v noci celá spotená a stále mi to ide hlavou,” prezradila Wortex.

Túto skúsenosť by si už zjavne nezopakovala ani v najhoršom sne. „Nieže vypnite televízor, rozmláťte ho a vyhoďte ho z okna. Sú to strašné sr*čky. Päť dní som bola toho súčasťou a je mi z toho na grcanie. Ľudia, ktorí tvoria pre vás tento obsah, sú roboti bez duše. To už nemá city, srdce, nič. To, čo sa tam dialo, bolo úplne že trestuhodné, nemorálne, neľudské,“ dodala naštvaná Alex, ktorá má na JOJ-ku zjavne poriadne ťažké srdce...