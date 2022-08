Veľká KRITIKA Attilu Végha kvôli Markíze: Fúú, ten im ale naložil!

Attila Végh zahviezdil v šou Let´s dance, kde si získal divácku priazeň. Ukázal svoju pravú tvár a na nič sa nehral. Čo spomínal aj jeho manažér v nedávnom rozhovore exkluzívne pre Topky.sk.

Najbližšie bojovníka uvidíme v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, ktorá sa na televíznych obrazovkách objaví už 4. septembra. No od divákov sa za toto dočkal kritiky. Podľa nich totiž Markíza MMA zápasník všade pretláča a už sú nim presýtení. Otvorene o celej situácii prehovoril a má v tom jasno! „Tí ľudia sú pre mňa nespokojní so životom...“ úprimne sa vyjadril. Priznal, že je veľmi hrdý na to, kde teraz je.

Galéria fotiek (6) Attila Végh

Zdroj: Ján Zemiar

Mnohí ľudia boli možno šokovaní tým, keď uvideli na zozname porotcov aj meno slávneho zápasníka. Takéto obsadenie nikto nečakal a prekvapilo to nejedného človeka. Čo tam, ale bude robiť? „Rozmýšľal som nad tým, že, čo tam budem robiť, veď nerozumiem ani spevu, ani tancu, čo budem hodnotiť? A potom som si uvedomil, že 98% televíznych divákov nerozumie tomu a hodnotí to. Takže budem hodnotiť, čo vtedy cítim, vidím a vnímam...“



To, že ho vidíme viac v televízii, ako v ringu má aj svoj opodstatnený dôvod, ktorý si mnoho ľudí neuvedomuje. A to ten, že MMA zápasník má dosť rokov a veľa odbojovaných zápasov za sebou vo svojej kariére. „Veľa ľudí si hovorí, že Attila je už len v telke, už robí len reklamy a nezápasí, ale tí ľudia, tí laici, ktorí doma sedia a sú tuční a škuľaví si neuvedomujú, že mám 37 rokov a nemôžem to robiť do konca života.“

Jeho kroky v tomto období nasledujú do šoubiznisu, v ktorom sa raketovou rýchlosťou uchytil a je vidno, že si z neprajníkov nerobí ťažkú hlavu. Momentálne Attilu čaká veľká výzva, ukázať divákom, že k prominentným celebritám patrí tiež a že porotcovské miesto nezískal len-tak, ale zaslúžene.



To koho by chcel samotný Attila stvárniť, ak by bol súťažiaci v šou Tvoja tvár znie povedome sa dozviete v rozhovore vyššie.