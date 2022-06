Ochranári ZAPLAČÚ! Výstrelok kontroverzného Karlosa Vémolu: Och, doma má ďalšie EXOTICKÉ zviera!

Bežní ľudia majú ako domáceho miláčika psa, prípadne mačku, škrečka, no kontroverzný zápasník z MMA svoju lásku prehlbuje k trošku exotickejším tvorom. Už jednú divokú šelmu doma má a to leva a teraz si zaobsatral ďalšie levíča, ktorým sa pochválil svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Karlos Vémola

Zdroj: Instagram K.V.

Jeho manželka Lela Ceterová je z nového prírastku do rodiny unesená. „Chápeš to, ona ma úplne miluje” povedala Lela a pokračovala s hraním sa s novou šelmičkou. Vémola sa pritom netajil tým, že si najprv chcel kúpiť slona... No to by už ochranári zvierat asi nepredýchali. Okrem týchto dvoch "mačiek" má totiž doma aj krokodíla, medvedíka čistotného a psa Beasta.

Pre Terminátora je táto jeho veľká vášeň akousi psychohygienou od náročného režimu profesionálneho zápasnika MMA. Dúfajme len, že mu to neprerastie cez hlavu a všetci jeho susedia, ale aj samotné zvieratá zostanú bez ujmy na zdraví. Predsa len šelma je šelma. Nového domáceho miláčika Karlosa Terminátora Vémolu si nezabudnite pozrieť vo videu vyššie.