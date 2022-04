Krampol 20 mesiacov po smrti manželky (†59): Má novú Haničku!

Po smrti manželky Haničky, zostala Jiřímu Krampolovi fenka, ktorú jeho zosnulá polovička milovala. Yorkshirka Žanetka má však po 14 rokoch novú paničku. Starať sa o ňu začala hercova kamarátka, zhodou okolností tiež Hanička. Samotnému Krampolovi to totiž už robilo problémy.

„Nebol som schopný s tou boľavou nohou chodiť Žanetku venčiť trikrát denne a viackrát, čo potrebovala, pretože má už 14 rokov. Má ju teraz Hankina kamarátka, tiež Hanka, ktorá má svojich 4 yorkshirov, takže je u nej našej Žanetke úžasne,“ vysvetlil herec.

Spomínaná kamarátka sa však nepostarala len o psíka, ale aj o jeho pána. Herec totiž už tiež potrebuje občas pomôcť. Vidia sa teda takmer denne, Hanka ho vozí na natáčanie. „Je to dobrá duša. Stará sa o mňa na striedačku s mojím manažérom Milošom Schmiedbergerom. Je takou mojou asistentkou, starala sa o mňa aj pred rokom, keď som točil film Stáří není pro sraby,“ povedal Aha! herec.

Toho spomínaný portál oslovil po tom, čo ho spolu s Hankou videli vychádzať z kaviarne v centre Prahy. Hneď ale vysvetlil, že nič viac ako kamaráti nie sú. „Naozaj je fajn a zdôrazňujem - nie je to moja priateľka, ale kamarátka!“ dodal s úsmevom Krampol, ktorý priznáva, že mu je za zosnulou manželkou stále smutno. No napriek tomu dovolil, aby do jeho života vstúpila iná žena.

Okrem kamarátky Haničky má totiž aj dobre utajovanú priateľku. „A čo je na tom zlé? To mám byť do konca života sám?“ pýtal sa herec. Dvojica nateraz vraj žije ešte oddelene. „Nechcem ju vôbec medializovať, pretože nič nie je isté. A ona tiež nechce, aby sa o nej vedelo,“ dodal s tým, že rozhodne nejde o mladé mäsko, ako sa o sebe v poslednom období dozvedal.