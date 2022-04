PREMIÉRA filmu o našom velikánovi: Mauréry ukázala hviezdnu maminu, Malachovskej dcéra... PODPRSENKU!

„Človek, ktorý vnímal hudbu každou bunkou svojho tela a na konci dňa je úplne obyčajný tato a manžel. Umelec, ktorý nikdy nezabudol, odkiaľ je,” aj takéto slová opisujú film o talentovanom a svetovo úspešnom Slovákovi, ktorým operný maestro Peter Dvorský nepochybne je.

VIDEO: Trailer k filmu Peter Dvorský.

Slávnostnej premiéry, ktorá sa v uplynulých dňoch konala v Bratislave, sa zúčastnili nielen jeho najbližší, ale aj priatelia a obdivovatelia. Samozrejme nechýbala Iveta Malachovská, ktorá film režírovala. Známa moderátorka zaujala voľbou outfitu, v ktorom vyzerala naozaj šmrncovne.

Galéria fotiek (18) Iveta Malachovská a Peter Dvorský

Zdroj: Vlado Anjel

Svedčalo to aj jej dcére Kristíne Kocián, ktorá pútala pozornosť tým, že jej spod bielej košele vytŕčala čierna čipkovaná podprsenka.

Galéria fotiek (18) Kristína Kocián pútala pozornosť vytŕčajúcou podprsenkou. Spoločnosť jej na premiére robil manžel Adam.

Zdroj: Vlado Anjel

Premiéry filmu o maestrovi sa zúčastnila aj obľúbená herečka Zuzana Mauréry. Zaujímavé je, že do spoločnosti prvýkrát zobrala svoju sympatickú maminu, ktorá si pózovanie prítomným fotografom celkom užívala. „Moja mamčur prvýkrát pred "stenou". Tak ja neviem, kto je tu hviezda,” poznamenala k tomu Zuzka, na ktorú je jej mamina nepochybne veľmi pyšná.

Galéria fotiek (18) Zuzana Mauréry vzala do spoločnosti svoju mamu.

Zdroj: Vlado Anjel

Plná dojmov z premiéry odchádzala Nela Pocisková. Tá sa svojim followerom zverila, že keď mala 18 rokov, vystupovala na istom udeľovaní prestížnych cien. Maestro sa pri nej pristavil a povedal jej: „Prosím ťa, ty len choď von, choď a spievaj pre celý svet!”

„Neverila som vlastným ušiam a dodnes si to pamätám, akoby to bolo včera. Udialo sa mi to v živote akosi inak. Asi to tak malo byť a možno ešte stále môžem,” pokračovala vo svojom statuse Nela, ktorá priznala, že po zhliadnutí dokumentu podávala maestrovi ruku so slzami v očiach. „Stáva sa mi niekedy, že strácam pocit, že to, čo robím, má nejakú váhu. Keď som zhliadla tento dokument, zistila som, že tento umelec tomu obetoval všetko. A taký úspech, ako zažil pán Dvorský, je v našich končinách nevídaný. Je neopísateľné, aký neskutočný úspech dosiahol vo svojej kariére a celý svet mu ležal pri nohách. A my by sme mali tiež!” dodala umelkyňa, ktorá je veľmi šťastná, že vzniklo toto dielo.