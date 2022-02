Jágr už nevládze ako kedysi, ale... Toto by bolo TRÁPNE!

Jaromír Jágr sa narodil 15. februára 1972 v Kladne a vyrastal v neďalekej obci Hnidousy. K hokeju sa dostal ešte pred základnou školou vďaka otcovi a dedkovi žijúcom v obci Nezdice. Hokejovo vyrastal v PZ Kladno. Po skončení základnej školy začal študovať na Strednej priemyselnej škole stavebnej, ale štúdium pre tréningy nedokončil. Zmaturoval v roku 2002 na súkromnej hotelovej škole.

Od svojich hokejových začiatkov pútal pozornosť talentom, ale aj silnou vôľou trénovať. O jeho tréningovej vytrvalosti kolujú dodnes legendy. Vďaka výnimočným dorasteneckým výkonom nastúpil už ako 16-ročný za A-tím Poldi Kladno (dnes HC Rytíři Kladno). Debut medzi dospelými si odkrútil proti Litvínovu a v zápase strelil aj gól.

V prvej sezóne v Poldi odohral 29 zápasov so ziskom šiestich bodov za tri góly a tri asistencie. V nasledujúcom ročníku 1989/1990 už nazbieral 50 bodov za 22 gólov a 28 asistencií, pričom nastúpil v 42 dueloch. V roku 1989 si z majstrovstiev Európy hráčov do 18 rokov odniesol striebro a o rok neskôr z juniorského svetového šampionátu bronz.

Prvý hokejový vrchol zažil ako 18-ročný, keď nastúpil v československej reprezentácii na MS 1990 vo Švajčiarsku. Hral v útoku s podobne mladými hráčmi Reichelom a Holíkom. Mladý útok výrazne dopomohol k zisku bronzových medailí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

Po MS Jágra v roku 1990 draftoval v 1. kole z piateho miesta Pittsburgh Penguins. V drese "tučniakov" odohral 11 sezón v rokoch 1990-2001. Už v roku 1991 oslávil zisk prvého Stanleyho pohára a v 19 rokoch sa stal aj najmladším hráčom, ktorý vo finále o legendárnu trofej strelil gól. Zo zisku Stanleyho pohára sa tešil aj o rok neskôr. V sezóne 1995/1996 vytvoril svoj osobný rekord v počte dosiahnutých kanadských bodov. nazbieral ich 149 za 62 gólov a 87 asistencií.

Počas pôsobenia v drese Pittsburghu získal päťkrát Art Ross Trophy (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) pre víťaza produktivity a tiež Hart Memorial Trophy (1999) pre najužitočnejšieho hráča základnej časti.

Dres s číslom 68, ktorým od začiatku kariéry vzdáva hold Pražskej jari, si v NHL obliekal aj vo Washingtone Capitals (2001 - 2004), New Yorku Rangers (2004 - 2008), Philadelphii Flyers (2011 - 2012), Dallase Stars (2012 – 2013), Bostone Bruins (2012 - 2013), v New Jersey Devils (2013 - 2015), Floride Panthers (2015 - 2017) a naposledy v Calgary Flames počas sezóny 2017/2018.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

V zámorskej profilige odohral celkovo 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 1921 bodov za 766 gólov a 1155 asistencií. V 208 dueloch play off pridal 201 bodov za 78 gólov a 123 asistencií. V historickej tabuľke produktivity je stále druhý za Wayneom Gretzkým. Hokejové umenie predviedol aj v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), keď v rokoch 2008 - 2011 hrával za Avangard Omsk. V tíme sa v roku 2009 stal kapitánom a v sezóne 2010/2011 sa tešil zo zisku Kontinentálneho pohára za víťazstvo v základnej časti.

Jágr patril aj k dlhoročným oporám českej reprezentácie. Tej výrazne pomohol k zisku historického olympijského zlata z Nagana v roku 1998, kde prvýkrát v histórii vďaka prerušeniu NHL hrali na ZOH aj hráči z profiligy. V roku 2006 získal aj bronz na ZOH v Turíne. Je tiež dvojnásobný majster sveta z rokov 2005 a 2010. Zo svetového šampionátu, ktorý sa v roku 2011 hral na Slovensku, si odniesol bronz. Je jeden z mála hráčov, ktorý získal Stanleyho pohár, zlatú medailu z MS aj zo ZOH, vďaka čomu je člen elitného Triple Gold Clubu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

V roku 2008 uviedli Jágra do Siene slávy českého hokeja. Je tiež držiteľom štátnych vyznamenaní Českej republiky - Medaily Za zásluhy II. stupňa (2010) a Medaily Za zásluhy I. stupňa (2019). Fenomenálny hokejista účinkoval napríklad v ruskom akčnom filme Brat II., v niektorých epizódach českého seriálu Lajna či v komédii Nagano.

Aktuálne patrí do zostavy klubu Rytíři Kladno. Ako pred pár mesiacmi uviedol pre oficiálny web NHL, pokračovať ako hráč v klube, ktorý sám vlastní, považuje za povinnosť. "Viete, prečo stále hrám? Som zodpovedný voči klubu, inak by som sem neletel a nerobil zo seba blázna. Ale ak odídem, odídu aj partneri a sponzori a klub môže skončiť. Nemám na výber. Ľudia to nechápu, ale mňa to nezaujíma. Len Boh ma bude súdiť. Očakávam od seba oveľa viac a verím, že mám ešte veľa síl," povedal Jágr.

"Nie je ľahké hrať. Pretože väčšinou počas svojej kariéry som cítil, že keď chcem dať gól, dám ho. Ale zrazu to prestalo fungovať. Zároveň ľudia odo mňa stále očakávajú takéto výsledky a to je asi najhorší pocit, keď si ľudia myslia, že môžem, ale ja viem, že nemôžem. Navyše im to nemôžem ani povedať. Viem len, že robím všetko pre to, aby som klubu pomohol. Neviem, či niekto dokáže pochopiť moju úlohu. Nechcem byť ani v tejto pozícii, ale nemám na výber. Kým môj otec dýcha, vnímam klub ako svoju zodpovednosť. Môj otec ho vlastnil 20 rokov. Odísť z neho ako jeho syn by bolo pre mňa trápne," dodal Jágr.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR