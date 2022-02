FEKÁLNA POHROMA u známej Slovenky: Chúďa... Špinavá od hlavy po päty!

BRATISLAVA - Až vám jej bude ľúto! Známa slovenská tanečnica Natália Glosíková je krásna žena, ktorej Instagramový profil je plný dokonalých záberov. Hlavnou hviezdou je aktuálne jej rozkošná princeznička Zaira. Ako ale brunetka prezradila, občas je to u nich doma poriadne... Divoké!

Materstvo je neskutočne krásne, ale zároveň aj poriadne náročné. Za pravdu nám určite dá nejedna žena. Súhlasila by zrejme aj Natália Glosíková, ktorá sa v septembri minulého roka stala mamou dievčatka menom Zaira.

Už od prvej chvíle, ako tanečnica zistila, že nosí pod srdcom dieťatko, sa na túto úlohu tešila a zodpovedne pripravovala. Dôkazom sú zábery, ktoré kráska zverejňovala na sociálnych sieťach. Aj nedávno pridala dojímavé video, ktoré mapuje jej tehotenstvo, pôrod a prvé mesiace s milovanou dcérkou.

VIDEO: Natália Glosíková je pyšnou maminou.

Natália si podobne, ako mnohé iné ženy, užíva tiež to, že môže dcérku parádiť a fintiť. Malá Zaira má priam výstavný šatník a na každej fotke, ktorú jej slávna mamina zverejní, je rozkošná.

Aktuálne sa však Glosíková rozhodla so svojimi priateľmi a followermi podeliť aj o úplne iné zábery. Zdokumentovala totiž moment, keď sa jej dcérka vyprázdnila. Nuž a "náklad" to bol taký, že to ani plienka nezvládla. Od hovienka bola nielen princeznička, ale aj samotná Natália. „Tieto naše malé lásky,” pridala komentár tanečnica, ktorá má od nás za túto úprimnosť 100 bodov! Takéto fekálne nehody sa totiž stávajú v mnohých domácnostiach s malým bábätkom a nejednej mamine dobre padne, keď vie, že v tom nie je sama :)

VIDEO: Natália Glosíková zverejnila aj takéto netradičné "hovienkové" zábery.