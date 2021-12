Menzelova REAKCIA, keď Žilková priznala POTRAT: Ku*va!

Nie je tajomstvom, že režisér Jiří Menzel mal slabosť na nežné pohlavie. Románik s ním v 80. rokoch prežila aj herečka Veronika Žilková, ktorej v tom čase stroskotalo prvé manželstvo, z ktorého má dcéru Agátu Hanychovú.

Na topkách sme vás informovali, že blondínka po dlhých rokoch odhalila tajomstvo, ktoré ju ťažilo. A to, že bola s režisérom tehotná a rozhodla sa podstúpiť interrupciu.

Životné TAJOMSTVO známej herečky: POTRAT! Meno otca šokuje Čechov i Slovákov

Menzel o Žilkovej rozhodnutí vôbec netušil. Ako herečka v súvislosti s tým prezradila, priznala sa mu až po rokoch. Bolo to počas nakrúcania seriálu Hospoda, v čase, keď bola Veronika v ôsmom mesiaci tehotenstva so synom Vincentom. „Zobral si ma do šatne a začal mi rozprávať o jednom veľkom rodinnom probléme. A prišiel až k tomu, že vlastne nikdy nebude mať pokračovateľa rodu. A ja som mu na to povedala: Vidíš... A my sme spolu čakali dieťa a ja som ti nikdy nedala na výber, či by si ho chcel alebo nie,” zalovila v spomienkach herečka.

Ako v knihe ďalej vysvetľuje, režisér si myslel, že je neplodný. „Nejaký doktor mu kedysi dal papier o neplodnosti, keď na neho nejaká žena chcela hodiť rodičovstvo. Neviem, ako to bolo na jeho strane, či mal pomalé spermie, ale je isté, že ja som extrémne plodná. Každé z detí mám vlastne na prvý pokus. A že toto bolo jeho, tým som si absolútne istá. Viem presne aj deň, hodinu a kde k tomu došlo,” dodala.

Veronika Žilková odkryla vo svojej knihe aj bolestné tajomstvo. Zdroj: profimedia.sk

S čitateľmi knihy sa blondínka podelila aj o režisérovu šokovanú reakciu. „Stál v tej šatni a povedal: Ku*va, prečo si mi to nepovedala? Veď všetko mohlo byť inak. Samozrejme by som si ťa zobral,” povedal vraj Menzel, čím Veroniku dosť šokoval. „Vysvetľovala som mu, že som chcela byť hrdá, nechcela som na neho tlačiť, aby si nemyslel, že ho cez dieťa uháňam. A tým to skončilo. Keď sme sa potom stretli, vždy ma objal a držal aspoň o desať sekúnd dlhšie, než je spoločensky bežné,” dodala k tomu Žilková. Tá sa rozhodla svoje životné tajomstvo odhaliť až teraz, po režisérovej smrti. Ten zomrel 5. septembra minulého roka.