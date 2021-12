Takéto FINÁLE Farmy tu ešte nebolo: NOVÉ PRAVIDLÁ, prísne opatrenia a... Duel s Attilom Véghom!

BRATISLAVA - A je to tu! Už dnes večer sa fanúšikovia Farmy konečne dočkajú a počas živého vysielania zasadnú pred televízne obrazovky, aby sa konečne dozvedeli, kto sa stane výhercom Farmy 13 a domov si odnesie rozprávkových 75-tisíc eur. Posledný týždeň bol mimoriadne napínavý, zrno sa oddelilo od pliev a vzišiel trojlístok tých, ktorí si výhru zaslúžia najviac. O titul víťaza sa dnes pobijú Eva Vajsová, Miroslav "Mesut" Debnár a Dávid Horák. To však nie je všetko, na čo sa môžeme tešiť!

Tohtoročné farmárske finále bude výnimočné hneď z niekoľkých dôvodov. Zo zdroja v televízii sme sa totiž dozvedeli, že bude prebiehať inak, ako sme zvyknutí z minulých ročníkov a núdza nebude ani o prekvapenie v podobe známeho slovenského športovca. Kvôli situácii okolo koronavírusu však aréna nebude naplnená do posledného miesta ako obyčajne.

Markíza nič nezanedbala a dala si záležať na bezpečnosti. Dnu sa dostanú len očkovaní a prekonaní, no a rovno na mieste pred prenosom ešte budú musieť všetci podstúpiť testovanie a počas celého prenosu je nutné mať nasadené respirátory.

O výhru zabojujú Eva Vajsová, Miroslav Mesut Debnár a Dávid Horák Zdroj: TV Markíza

Jedinými výnimkami sú účinkujúci, moderátorka a samotní farmári. Vo veľkolepej šou bude prekvapením hudobné vystúpenie, ktoré predvedie vypadnutá farmárka Stanislava Klčová a zaspieva pieseň Páslo dievča pávy. Tešiť sa môžete na aj na ďalšie energické hudobné a tanečné čísla, medzi nimi sa objavia hity, ktoré si farmári radi často pospevovali.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Ďalšie hudobné čísla budú pod taktovkou Mariána Čurka, ktorý skladá do epizód hudbu. Veľkým prekvapením je, že v aréne sa objaví hosť, ktorého by ste počas finále rozhodne nečakali. Pozvanie prijal zápasník Attila Végh, ktorý si vyskúša duel s jedným z farmárov. Ako sme spomínali, ďalšia zmena sa týka pravidiel. Finalisti zabojujú až v siedmich disciplínach, no až do tej poslednej nebude jasné, kto vyhrá.

Zdroj: TV Markíza

Na finále Farmy sa bude podieľať aj zápasník Attila Végh Zdroj: Jan Zemiar

Pripravené sú nové disciplíny, aké sme ešte nevideli, v aréne sa objaví aj symbolická zvonica. Záverečnou disciplínou bude vylepšený zábavný kvíz, v ktorom súťažiaci zužitkujú získané body a budú sa pohybovať hore/dole v pohyblivom kresle podľa správnosti odpovedí - práve táto záverečná disciplína rozhodne o víťazovi finále Farmy 13. Zmena nastala aj v diváckom hlasovaní. Sympatie u fanúšikov šou zavážia viac, ako kedykoľvek predtým. Ten, kto dostane najviac diváckych hlasov, si totiž pripíše až tri body.

Tak čo, tešíte sa? Nenechajte si ujsť napínavé finále farmy už dnes o 20:30 na Markíze!

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}