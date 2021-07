VIDEO Veľmi nebezpečná hra známych Slovákov: TOTO môže skončiť zle!

VIDEO: Oficiálny trailer k filmu Známi Neznámi

Mesiac pred uvedením do slovenských kín prichádzajú tvorcovia dlhoočakávanej komédie/drámy s predstavením oficiálneho traileru. Pozrite si prvé zábery filmu režisérky Zuzany Mariankovej Známi Neznámi.

Komédia s trpkou príchuťou o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka, nastavuje zrkadlo spoločnosti. „Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte: au! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv príbehu, lebo sa to stalo aj vám. A keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane,“ hovorí producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

Počas večera sa totiž medzi filmovými priateľmi zrodil zdanlivo nevinný nápad: vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?

Svoje o tom vie aj obľúbená herečka Petra Polnišová: „Mnohokrát som vďaka svojej nepozornosti poslala esemesku osobe, ktorá ju nemala dostať,“ smeje sa. A keďže sa na filme podieľa ako koproducentka, trailer, ktorý má premiéru práve dnes, videla medzi prvými: „Pozývam vás, aby ste si ho pozreli. My zatiaľ pracujeme ako včely na tom, aby ste film Známi neznámi videli v kinách o mesiac v auguste,“ neskrýva nadšenie. A pridávajú sa k nej aj ďalší herci.

Film je slovenskou adaptáciou svetoznámej predlohy Úplní cudzinci režiséra Paola Genovesa, ktorý má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. V nemeckej verzii z roku 2019 si napríklad jednu z hlavných postáv zahral herec z filmu Fakjú pán profesor Elyas M'Barak.

