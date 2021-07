Známi neznámi oznamujú príchod trailerom

Komédia s trpkou príchuťou o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka, nastavuje zrkadlo spoločnosti. „Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte au! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv príbehu, lebo sa to stalo aj vám. A keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane,“ hovorí producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.

Počas večera sa totiž medzi filmovými priateľmi zrodil zdanlivo nevinný nápad: vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?

Svoje o tom vie aj obľúbená herečka Petra Polnišová: „Mnohokrát som vďaka svojej nepozornosti poslala esemesku osobe, ktorá ju nemala dostať,“ smeje sa. A keďže sa na filme podieľa ako koproducentka, trailer, ktorý má premiéru práve dnes, videla medzi prvými: „Pozývam vás, aby ste si ho pozreli. My zatiaľ pracujeme ako včely na tom, aby ste film Známi neznámi videli v kinách o mesiac v auguste,“ neskrýva nadšenie. A pridávajú sa k nej aj ďalší herci.

„Verím, že sa v lete konečne uvidíme v kine!“ – Tomáš Maštalír

„Pozývam vás pozrieť si prvé zábery a trailer filmu, ktorý som ja síce ešte nevidela, ale veľmi sa na to teším.“ – Klára Issová

„Bolo to úžasné nakrúcanie, ten film úplne milujem a preto som rada, že môžem byť súčasťou československej verzie. A neuveriteľne sa teším do kina. Buďte ready, o chvíľu ho môžete vidieť. “ – Anna Kadeřávková

„Chcem vás čo najsrdečnejšie pozvať na premiéru traileru filmu Známi neznámi na sociálnych platformách filmu. Pozrite si ho, zdieľajte, budeme sa tešiť na vašu priazeň.“ – Sväťo Malachovský

„Bude to jazda!“ – Tomáš Měcháček

Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Film získal niekoľko prestížnych filmových ocenení, ako Najlepší scenár pre medzinárodný hraný film na filmovom festivale Tribeca 2016 či David di Donatello Awards za Najlepší film a Najlepší scenár.

Slovenskú adaptáciu scenára pripravili Petr Jarchovský – český scenárista filmov Pelíšky, Želary, Občiansky preukaz, Učiteľka a režisérka filmu Zuzana Marianková. Producentsky ho zastrešuje Wanda Adamík Hrycová, koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko.

Filmové postavy stvárňujú známe slovenské a české herecké osobnosti Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Klára Issová, Martin Hofmann, Sväťo Malachovský, Tomáš Měcháček a Anna Kadeřávková.

Slovenská distribučná premiéra je naplánovaná na 5. augusta 2021. Film Známi neznámi prináša do kín spoločnosť ITAFILM.

Partnerom filmu je PSS, Prvá stavebná sporiteľňa.

Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil

