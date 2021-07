Otto Weiter rok po smrti manželky († 47): Nový VZŤAH… Fanúšikovia zúria- Ako si mohol?!

BRATISLAVA - V polovici júla to bude rok, odkedy Otta Weitera (65) zasiahla tragická správa, ktorá jeho život obrátila naruby. Do neba odišla jeho milovaná manželka Andrejka († 47), ktorá zomrela v spánku. Príčinou nečakanej tragédie bolo prasknutie cievnej výdute - aneuryzmy v mozgu. Pohreb svojej milovanej Otto ledva ustál a potom sa jeho beztak podlomený zdravotný stav ešte zhoršil...

Legendu šlágrov museli v septembri náhle previezť do nemocnice. „Tam zistili, že mi srdce pracuje na 15 % a zobrali ma okamžite na JIS-ku a na ARO a zostal som tam, takže mi zachránili defacto život,“ priznal v talkshow Senzi svet s Bašou na Senzi Tv a prezradil, že už bol takmer na druhom brehu. „Bol som mŕtvy 4,5 minúty. Proste vypli prístroje, vypli všetko, bol som mŕtvy 4,5 minúty presne,“ šokoval Weiter, ktorému so srdiečom pomáha strojček.

Otto Weiter s jeho zosnulou manželkou Andrejkou

Po boji o život sa však jeho zdravotný stav našťastie zlepšil a napokon aj dovolil, aby sa vrátil domov, kde sa v rámci možnosti pomaličky zotavoval. A temperamentný spevák sa rozhodol, že sa naplno vráti aj k svojej práci. No a práve tam si na neho opäť počkala láska. Muzikant sa zahľadel do svojej speváckej kolegyne Petry Maxin (41).

Tá mala jeho Andrejku zastúpiť len pracovne, hoci aj voči tomu sa Otto sprvu vzpieral a o náhrade zosnulej manželky nechcel ani počuť. Petrina pracovitosť, talent a v neposlednom rade aj to, že si sadli po ľudskej stránke, ho presvedčili, aby to s ňou skúsil ako so svojou novou speváckou partnerkou. Onedlho sa ale začalo šuškať, že medzi šlágristami by mohlo ísť o niečo viac, čo však obaja popierali.

Až pred pár dňami sa ukázalo, že dvojica to naozaj dala dokopy aj v súkromnom živote.Potvrdil to samotný Otto pre týždenník Báječná žena, keď sa ho pýtali, či sú s Petrou spolu aj ako partneri. „Vyzerá to, že áno, môžete to ako prví zverejniť. Ale z takých dvadsiatich percent za to môžu médiá. Toľko do nás vŕtali… aj keď vtedy sme na to ešte nemali ani len myšlienky,“ odpovedal Otto Weiter otvorene.

Otto Weiter našiel novú lásku. Stala sa ňou speváčka Petra Maxin Zdroj: Facebook OTTO Weiter & PETRA Maxin official

Väčšina ľudí spevákovi šťastie úprimne praje a tešia sa, že po trpkých ranách osudu mu život konečne priniesol aj niečo pekné. Našli sa však aj takí, ktorým sa jeho románik vôbec nepozdáva a myslia si, že je na to ešte príliš skoro. „Môže sa hanbiť, po smrti Andrejky skoro umrel od žiaľu a teraz ani rok od smrti a má náhradu," hnevala sa pani Miriam. „Ako len mohol?! Ešte ani rok a on už sa verejne teší z novej ženy," rozčúlila sa v diskusii pani Jana.

Otto Weiter a Petra si sadli po ľudskej i profesionálnej stránke Zdroj: Facebook OTTO Weiter & PETRA Maxin official

V konečnom dôsledku je to však jeho súromná vec a ako sme už spomínali, väčšina fanúšikov mu to zo srdca praje. „Buďte štastní, zaslúžite si to po toľkom trápení," „Všetko dobré, ľúbte sa. Láska lieči," či „Dajte mu pokoj! Nemáte žiadne právo starať sa do neho. Je to jeho vec, jeho život, nech je šťastný," odkazujú Ottovi a jeho novej partnerke.