Jojkárska hviezda šokovala novým imidžom: Vystrihaná a ÚPLNE BEZ... FOTO Wau, to ako vyzerá?!

Seriál Nový život prednedávnom skončil svojím veľkolepým finále. Jednu z ústredných postáv si v ňom "strihla" aj mladá herečka Simona Kollárová, ktorá stvárnila rebelku Leu Cviklovú. Tá bola v začiatkoch charakteristická najmä svojím výrazným tmavým mejkapom. V realite však niečomu podobnému ani zďaleka neholduje.

Väčšina divákov si seriálovú Leu pamätá takto Zdroj: TV JOJ

Práve naopak. Plavovláska sa môže chváliť prirodzene krásnou tvárou a nánosy mejkapu v skutočnom živote nielen nenosí, no ani vôbec nepotrebuje. Aktuálne sa fanúšikom na Instagrame ukázala úplne bez. Namaľované dokonca nemá ani obočie či riasy. A treba uznať že jej to mimoriadne pristane.

Simona sa v reálnom živote s mejkapom veľmi nebabre Zdroj: Instagram S.K.

„Je to všetko o tom, aby si sa cítil komfortne vo vlastnej koži. Nie je to vždy jednoduché, ale jedného dňa nájdeš cestu,” napísala herečka k záberu, ktorý jej priaznivcov doslova nadchol. A všimli si ešte jeden výrazný detail. Seriálová Lea si nechala vystrihať vlasy a momentálne nosí trendy ofinu. Čo poviete? Však jej to pristane?

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}