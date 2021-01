Belohorcová spustila poplach s očkovaním: Naložil jej slovenský spevák... Hlúposť je nebezpečnejšia!

Zuzanu správa o smrti jej lekára mimoriadne zasiahla, keďže práve vďaka nemu prišiel na svet jej synček Nevio. „Pred rokom, keď sme sa s Dr. Gregory Michaelom videli naposledy na školskom Halloweene, sme si s úsmevom na tvári zaspomínali na chvíle po mojom ťažkom pôrode a tešili sa zo zdravia našich detí a našich rodín. Bohužiaľ, prišla pandémia, covid a všetko je úplne inak,” napísala na Instagram.

Potom sa však rozpísala a naznačila, že za jeho smrťou by mohla byť vakcína. „Bol zdravý muž, ktorý chcel vykonávať svoje povolanie a pomáhať i napriek pandémii budúcim mamičkám a podobne, ako mnohí iní lekári a sestričky z prvej línie, i on podstúpil očkovanie vakcínou na Covid 19 (na ktorú sa celý svet tak spolieha). Očkovanie sa mu, pravdepodobne (ešte nie je s istotou potvrdené), stalo osudným,” uviedla Belohorcová.

Tieto slová nenechali chladnými jej sledovateľov. Niektorí z nich si blondínku poriadne podali a odkazovali, aby nešírila poplašné správy. „Nič nerozširujem, iba konštatujem, čo sa stalo človeku, ktorého som mala možnosť poznať. Žiadne konšpirácie, ale realita,” bránila sa Zuzana v pred ľuďmi, ktorí na ňu útočili. Lenže nie všetci z nich boli neznámi. Okrem iných si ju podal aj spevák Jakub Petraník.

Do Zuzany sa pustil spevák Jakub Petraník Zdroj: Archív J.P.

No a ako to už pri ňom býva zvykom, servítku pred ústa si nedal. „Žena s prehľadom, ktorý sa od vás očakáva, by si najprv mala overiť fakty a tak zdieľať. Ľudská hlúposť je totiž nebezpečnejšia ako samotný Covid,” odkázal bývalej moderátorka, tá však na jeho slová nezareagovala.